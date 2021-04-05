Овощные медальоны. Простой рецепт приготовления очень вкусного и сытного блюда!

Овощные медальоны — невероятно вкусные, полезные, аппетитные! Отличное сочетание ингредиентов! Основные из ингредиентов капуста пекинская и лук, но вместо них подойдут еще и те, которые больше всего нравятся по вкусу. К примеру, это может быть свекла, морковь, кабачки и прочие. Чтобы медальоны было легко жарить, и они не распадались на сковороде, следует использовать ее с антипригарным покрытием.
Овощные медальоны: ингредиенты
- 150 (сто пятьдесят) гр — пекинской капусты
- 1 (одна) шт — яиц
- 1 (одна) ст. ложка — муки
- половина шт — лука
- соль по вкусу
- перец по вкусу
- 40 (сорок) мл — растительного масла
Рецепт приготовления:
- Капусту тщательно промойте и нашинкуйте тонкой соломкой
- Лук очистите, нарежьте кубиком
- Соедините лук и капусту по посуде
- Туда же вбейте яйцо
- Добавьте муку. Если муки не оказалось, то смело берите крахмал или манную крупу
- Посолите и поперчите
- Перемешайте все тщательно. И выкладывайте столовой ложкой на сковороду с растительным маслом, и обжаривайте с обеих сторон.
- До золотистой корочки! Овощные медальоны подавайте с соусом! По вашему вкусу!
Готовьте на здоровье и с удовольствием!
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