Овощные медальоны. Простой рецепт приготовления очень вкусного и сытного блюда!

Овощные медальоны — невероятно вкусные, полезные, аппетитные! Отличное сочетание ингредиентов! Основные из ингредиентов капуста пекинская и лук, но вместо них подойдут еще и те, которые больше всего нравятся по вкусу. К примеру, это может быть свекла, морковь, кабачки и прочие. Чтобы медальоны было легко жарить, и они не распадались на сковороде, следует использовать ее с антипригарным покрытием.

Овощные медальоны: ингредиенты

150 (сто пятьдесят) гр — пекинской капусты 1 (одна) шт — яиц 1 (одна) ст. ложка — муки половина шт — лука соль по вкусу перец по вкусу 40 (сорок) мл — растительного масла

Рецепт приготовления:

Капусту тщательно промойте и нашинкуйте тонкой соломкой

Лук очистите, нарежьте кубиком

Соедините лук и капусту по посуде

Туда же вбейте яйцо

Добавьте муку. Если муки не оказалось, то смело берите крахмал или манную крупу

Посолите и поперчите

Перемешайте все тщательно. И выкладывайте столовой ложкой на сковороду с растительным маслом, и обжаривайте с обеих сторон.

До золотистой корочки! Овощные медальоны подавайте с соусом! По вашему вкусу!

Готовьте на здоровье и с удовольствием!