Скатерть-Самобранка

5 337 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Овощные медальоны. Простой рецепт приготовления очень вкусного и сытного блюда!

Овощные медальоны — невероятно вкусные, полезные, аппетитные! Отличное сочетание ингредиентов! Основные из ингредиентов капуста пекинская и лук, но вместо них подойдут еще и те, которые больше всего нравятся по вкусу. К примеру, это может быть свекла, морковь, кабачки и прочие. Чтобы медальоны было легко жарить, и они не распадались на сковороде, следует использовать ее с антипригарным покрытием.

Овощные медальоны. Простой рецепт приготовления очень вкусного и сытного блюда! 2

Овощные медальоны: ингредиенты

  1. 150 (сто пятьдесят) гр — пекинской капусты
  2. 1 (одна) шт — яиц
  3. 1 (одна) ст. ложка — муки
  4. половина шт — лука
  5. соль по вкусу
  6. перец по вкусу
  7. 40 (сорок) мл — растительного масла

Рецепт приготовления:

  • Капусту тщательно промойте и нашинкуйте тонкой соломкой
  • Лук очистите, нарежьте кубиком
  • Соедините лук и капусту по посуде
  • Туда же вбейте яйцо
  • Добавьте муку. Если муки не оказалось, то смело берите крахмал или манную крупу
  • Посолите и поперчите
  • Перемешайте все тщательно. И выкладывайте столовой ложкой на сковороду с растительным маслом, и обжаривайте с обеих сторон.
  • До золотистой корочки! Овощные медальоны подавайте с соусом! По вашему вкусу!

Готовьте на здоровье и с удовольствием!

Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх