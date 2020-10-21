Шоколадная нутелла за 2 минуты! Рецепт практически из ничего и без варки

Вы видели цены в магазине на шоколадную пасту? Я тоже, поэтому решила попробовать рецепт, который давно нашла и записала в свою копилку, но не было случая испробовать. Вы знаете, получилось отлично, детей за уши не оттащишь от такого десерта, да и в торты, рулеты и другие десерты, она отлично подходит.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 50 мл;

сахар, половина стакана;

рафинированное растительное масло, 300 – 350 мл;

какао, 3 – 6 ст.л;

молоко сухое, 3 ст.л;

орехи по вкусу, 100 г;

ванилин

Прежде всего, достаем продукты и нагреваем их при комнатной температуре.

Теперь в чаше блендера соединяем молоко жидкое, сахар и взбиваем.

Вливаем тонкой струйкой растительное масло и не перестаем взбивать.

Совет: по мере загустения пасты, смотрите – может вам потребуется меньше масла, чем в рецепте, ведь производители масла разные, а значит и плотность масла разная.

Когда консистенция пасты станет как густая, домашняя сметана, всыпаем сухое молоко, измельченные до мелкой кошки орехи (арахис или грецкие или миндаль и т.д). Взбиваем.

Совет: чтобы у пасты был яркий ореховый вкус и аромат, орехи предварительно обжариваем на сухой сковороде.

Чем дольше вы будете взбивать пасту, тем гуще она будет.

Раскладываем по чистым и сухим баночкам, накрываем крышками и ставим на хранение в холодильник.

Срок хранения – неделя, но она никогда не задерживается в холодильнике дольше пару дней, по крайней мере, в моей семье.