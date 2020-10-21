Шоколадная нутелла за 2 минуты! Рецепт практически из ничего и без варки

Вы видели цены в магазине на шоколадную пасту? Я тоже, поэтому решила попробовать рецепт, который давно нашла и записала в свою копилку, но не было случая испробовать. Вы знаете, получилось отлично, детей за уши не оттащишь от такого десерта, да и в торты, рулеты и другие десерты, она отлично подходит.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко, 50 мл;
- сахар, половина стакана;
- рафинированное растительное масло, 300 – 350 мл;
- какао, 3 – 6 ст.л;
- молоко сухое, 3 ст.л;
- орехи по вкусу, 100 г;
- ванилин
Прежде всего, достаем продукты и нагреваем их при комнатной температуре.
Теперь в чаше блендера соединяем молоко жидкое, сахар и взбиваем.
Вливаем тонкой струйкой растительное масло и не перестаем взбивать.
Совет: по мере загустения пасты, смотрите – может вам потребуется меньше масла, чем в рецепте, ведь производители масла разные, а значит и плотность масла разная.
Когда консистенция пасты станет как густая, домашняя сметана, всыпаем сухое молоко, измельченные до мелкой кошки орехи (арахис или грецкие или миндаль и т.д). Взбиваем.
Совет: чтобы у пасты был яркий ореховый вкус и аромат, орехи предварительно обжариваем на сухой сковороде.
Чем дольше вы будете взбивать пасту, тем гуще она будет.
Раскладываем по чистым и сухим баночкам, накрываем крышками и ставим на хранение в холодильник.
Срок хранения – неделя, но она никогда не задерживается в холодильнике дольше пару дней, по крайней мере, в моей семье.
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