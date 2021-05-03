Салат Орландо. Обалденный салат на праздничный стол

Салат Орландо станет украшением праздничного стола и поразит всех своим необыкновенным вкусом.

Салат Орландо: ингредиенты

Грибы (желательно шампиньоны) – 500 г. (пятьсот грамм) Солёные огурцы – 2-3 шт. (от двух до трёх штук) Свиной язык – 3 шт. (три штуки) Яйц0 – 4 шт. (четыре штуки) Лук – 300 г. (триста грамм) Майонез – по вкусу

Способ приготовления:

Салат выложите слоями, промазывая майонезом каждый из них:

1 слой — обжаренные в масле грибы посолите

2 слой — порезанные мелкими кубиками солёные огурцы

3 слой — отварной и мелко порезанный свиной язык

4 слой — обжаренный в сливочном масле лук

5 слой — натёртые на мелкой тёрке яйца

Дайте салату пропитаться.

Вы можете не делать салат слоями, а просто перемешать все ингредиенты и заправить майонезом.

Салат Орландо готов к подаче.

Приятного Вам аппетита!