Салат Орландо. Обалденный салат на праздничный стол

Салат Орландо станет украшением праздничного стола и поразит всех своим необыкновенным вкусом.
Салат Орландо: ингредиенты
- Грибы (желательно шампиньоны) – 500 г. (пятьсот грамм)
- Солёные огурцы – 2-3 шт. (от двух до трёх штук)
- Свиной язык – 3 шт. (три штуки)
- Яйц0 – 4 шт. (четыре штуки)
- Лук – 300 г. (триста грамм)
- Майонез – по вкусу
Способ приготовления:
Салат выложите слоями, промазывая майонезом каждый из них:
- 1 слой — обжаренные в масле грибы посолите
- 2 слой — порезанные мелкими кубиками солёные огурцы
- 3 слой — отварной и мелко порезанный свиной язык
- 4 слой — обжаренный в сливочном масле лук
- 5 слой — натёртые на мелкой тёрке яйца
Дайте салату пропитаться.
Вы можете не делать салат слоями, а просто перемешать все ингредиенты и заправить майонезом.
Салат Орландо готов к подаче.
Приятного Вам аппетита!
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