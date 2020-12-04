Карамельный торт: настоящее карамельное лакомство для сладкоежек

Карамельный торт – нереально вкусное лакомство. Карамель – главный ингредиент. А это любимое лакомство сладкоежек.
Карамельный торт: ингредиенты
- 90 (девяносто) мл – сиропа
- 40 (сорок) гр – грецких орехов
Для бисквита
- 170 (сто семьдесят) гр – сахара
- 4 (четыре) шт – яиц
- 25 ч. ложки – соли
- 135 (сто тридцать пять) гр – сливочного масла
- 95 (девяносто пять) мл – молока
- 6 (шесть) гр – разрыхлителя
- 120 (сто двадцать) гр – патоки
- 240 (двести сорок) гр – муки
- 1 (одна) ч. ложка – растительного масла
Для крема
- 100 (сто) гр – патоки
- 250 (двести пятьдесят) мл – жирных сливок
Для карамели
- 180 (сто восемьдесят) гр – жирных сливок
- 200 (двести) гр – сахара
- 30 (тридцать) гр – сливочного масла
Карамельный торт: рецепт
- В кастрюлю засыпьте сахар, оставьте на медленном огне
- Как только он начнет таять, помешайте деревянной лопаткой. Огонь пусть остается таким же медленным. Обязательно помешивайте постоянно
- Когда карамель будет янтарного цвета, добавьте к нему сливочное масло, перемешайте. Нагрейте сливки, но не доведите их до кипения
- Влейте горячие сливки потихоньку, постоянно перемешивая
- Варите еще минуты две. Затем снимите с плиты и отлейте 120 гр карамели для бисквита. Дайте остыть
- Чтобы приготовить бисквит, все ингредиенты должны быть комнатой температуры. Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром до пышного состояния
- По одному добавляйте яйца, взбивая после каждого
- В получившуюся массу добавьте карамель, и еще раз взбейте. Потом влейте молоко и перемешайте
- Засыпьте просеянную муку с разрыхлителем, и перемешайте
- Тесто должно получиться однородным
- Разделите тесто на две части. И выпекайте бисквиты. Выпекать в разогретой духовке до 170 градусов по полчаса
- Дайте бисквитам полностью остыть. Каждый бисквит разрежьте на два круга. Получится у вас четыре
- Теперь крем. Сливки должны быть охлажденными. Взбейте их до пышного состояния
- Потом к ним постепенно добавьте карамель оставшуюся, и взбивайте до загустения
- Корж пропитайте сиропом. На пропитанный корж выложите слой карамельного крема и разровняйте
- Сверху идет второй корж. И таким же образом собираем торт. Сверху и по бокам также нанесите крем
- Украсить торт можете по желанию. Рубленными грецкими орехами. Готовый торт положите в холодильник, желательно на ночь, так он хорошо пропитается
Карамельный торт готов!
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