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Карамельный торт: настоящее карамельное лакомство для сладкоежек

Карамельный торт – нереально вкусное лакомство. Карамель – главный ингредиент. А это любимое лакомство сладкоежек.

Карамельный торт: ингредиенты

Карамельный торт

  1. 90 (девяносто) мл – сиропа
  2. 40 (сорок) гр – грецких орехов

Для бисквита

  1. 170 (сто семьдесят) гр – сахара
  2. 4 (четыре) шт – яиц
  3. 25 ч. ложки – соли
  4. 135 (сто тридцать пять) гр – сливочного масла
  5. 95 (девяносто пять) мл – молока
  6. 6 (шесть) гр – разрыхлителя
  7. 120 (сто двадцать) гр – патоки
  8. 240 (двести сорок) гр – муки
  9. 1 (одна) ч. ложка – растительного масла

Для крема

  1. 100 (сто) гр – патоки
  2. 250 (двести пятьдесят) мл – жирных сливок

Для карамели

  1. 180 (сто восемьдесят) гр – жирных сливок
  2. 200 (двести) гр – сахара
  3. 30 (тридцать) гр – сливочного масла

Карамельный торт: рецепт

Карамельный торт

  • В кастрюлю засыпьте сахар, оставьте на медленном огне
  • Как только он начнет таять, помешайте деревянной лопаткой. Огонь пусть остается таким же медленным. Обязательно помешивайте постоянно
  • Когда карамель будет янтарного цвета, добавьте к нему сливочное масло, перемешайте. Нагрейте сливки, но не доведите их до кипения
  • Влейте горячие сливки потихоньку, постоянно перемешивая
  • Варите еще минуты две. Затем снимите с плиты и отлейте 120 гр карамели для бисквита. Дайте остыть
  • Чтобы приготовить бисквит, все ингредиенты должны быть комнатой температуры.
    Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром до пышного состояния
  • По одному добавляйте яйца, взбивая после каждого
  • В получившуюся массу добавьте карамель, и еще раз взбейте. Потом влейте молоко и перемешайте
  • Засыпьте просеянную муку с разрыхлителем, и перемешайте
  • Тесто должно получиться однородным
  • Разделите тесто на две части. И выпекайте бисквиты. Выпекать в разогретой духовке до 170 градусов по полчаса
  • Дайте бисквитам полностью остыть. Каждый бисквит разрежьте на два круга. Получится у вас четыре
  • Теперь крем. Сливки должны быть охлажденными. Взбейте их до пышного состояния
  • Потом к ним постепенно добавьте карамель оставшуюся, и взбивайте до загустения
  • Корж пропитайте сиропом. На пропитанный корж выложите слой карамельного крема и разровняйте
  • Сверху идет второй корж. И таким же образом собираем торт. Сверху и по бокам также нанесите крем
  • Украсить торт можете по желанию. Рубленными грецкими орехами. Готовый торт положите в холодильник, желательно на ночь, так он хорошо пропитается

Карамельный торт готов!

Карамельный торт

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