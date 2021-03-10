Как я пеку блины без соды, дрожжей и разрыхлителя (с кучей дырочек и очень тонкие получаются)

Такие блины получаются очень вкусными, «кружевными». Как раз для Масленицы. Можно использовать разные начинки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 250 мл;

кипяток, 150 мл;

яйца, 2 шт;

соль щепотка;

сахар, 1 ст.л;

мука, 250 г;

масло растительное, 1 ст.л;

сало кусочек.

Процесс приготовления

Просеиваем муку и соединяем ее с солью и сахаром.

Совет: любителям сладких блинов и начинок, можно в тесто добавить больше сахара и ванилин.

Теплое молоко вливаем в сухую смесь и все тщательно перемешиваем венчиком, чтобы не было комков.

Вводим яйца и растительное масло, перемешиваем.

Вливаем кипяток и вымешиваем до однородности. Масса будет жидкой, такой и должна быть, чтобы блины получались тонкими и кружевными.

Сковороду раскаливаем, смазываем салом и выпекаем блины.

Когда складываете стопочкой, можно еще смазывать кусочком сливочного масла, тогда блины будут еще и ароматными.