Как я пеку блины без соды, дрожжей и разрыхлителя (с кучей дырочек и очень тонкие получаются)

Такие блины получаются очень вкусными, «кружевными». Как раз для Масленицы. Можно использовать разные начинки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко, 250 мл;
- кипяток, 150 мл;
- яйца, 2 шт;
- соль щепотка;
- сахар, 1 ст.л;
- мука, 250 г;
- масло растительное, 1 ст.л;
- сало кусочек.
Процесс приготовления
Просеиваем муку и соединяем ее с солью и сахаром.
Совет: любителям сладких блинов и начинок, можно в тесто добавить больше сахара и ванилин.
Теплое молоко вливаем в сухую смесь и все тщательно перемешиваем венчиком, чтобы не было комков.
Вводим яйца и растительное масло, перемешиваем.
Вливаем кипяток и вымешиваем до однородности. Масса будет жидкой, такой и должна быть, чтобы блины получались тонкими и кружевными.
Сковороду раскаливаем, смазываем салом и выпекаем блины.
Когда складываете стопочкой, можно еще смазывать кусочком сливочного масла, тогда блины будут еще и ароматными.
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