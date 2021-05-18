Печенье без яиц и разрыхлителя. Это нежнейшее лакомство, которое тает во рту

Печенье без яиц и разрыхлителя — очень вкусное и ароматное. Испеките такое печенье к чаю и порадуйте домочадцев.
Печенье без яиц и разрыхлителя: ингредиенты
- Сахарная пудра — 0,5 ст. (половина стакана)
- Масло сливочное — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Крахмал — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Масло растительное — 1/3 ст. (треть стакана)
- Мука — 3,5 ст. (три с половиной стаканов)
- Ванилин — 1 п. (одна пачка)
Пошаговое приготовление:
- Выложите в миску сливочное масло комнатной температуры, растительное масло и сахарную пудру.
- Всё тщательно взбейте при помощи миксера.
- Затем добавьте крахмал и снова взбейте.
- Всыпьте муку и взбейте миксером.
- В конце ещё добавьте муки и перемешайте при помощи ложки.
- Один стакан муки выложите на рабочую поверхность и выложите туда тесто.
- Руками вымесите тесто до однородного состояния, добавьте последние полстакана муки и вымесите.
- Разделите тесто на 3 части, каждую из них раскатайте в колбаску и разрежьте на кусочки.
- Выложите кусочки в форму для выпекания и отправьте в духовку на 10-15 минут при 180 градусах.
- Готовое печенье обваляйте в сахарной пудре, пока оно горячее.
Печенье без яиц и разрыхлителя станет вашим любимым десертом.
Пеките на здоровье!
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