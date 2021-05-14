Я бы наградила того, кто придумал пирог всего из 3 ингредиентов

Берем всего три продукта и получаем очень вкусное дополнение к чаю на завтрак или на ужин, перекус.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 5 шт;
- мука, 250 г;
- моцарелла, 200 г.
Процесс приготовления
Картофель отвариваем, превращаем в пюре.
Солим по вкусу и смешиваем с мукой до однородности.
Форму смазываем маслом и выкладываем тесто, рукой распределяем по дну и формируем бортики.
Трем сыр на крупной терке, равномерно рассыпаем по пирогу.
Совет: моцареллу можно заменить любым другим твердым сыром или взять несколько штук плавленых сырков.
Запекаем в предварительно разогретой до 220 градусов духовке около 30 минут. При подаче можно посыпать рубленой зеленью и смешать зелень и мелко рубленый чеснок с сыром. Начинка тогда получится пикантная и ароматная.
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