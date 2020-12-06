Паштет из Куриной Печени: самый лёгкий вариант

Приготовим на перекус паштет из куриной печени.
Паштет из куриной печени: О паштете
Был 1778-ой год. На самом деле он только начинался. И вот Страсбургский маркиз даёт знатный обед. Зовёт своего повара и требует у него приготовить нечто очень вкусное и совершенно оригинальное.
Повар долго ломал голову однако к обеду подал блюдо из печёнки, которое всех действительно привело в восторг.
Маркиз решил отправить это вкусное изобретение к королевскому двору.
Тут повар ухитрился придумать ещё и метод консервирования. Блюдо он запёк в тесте, и чтобы оно лучше сохранилось по дороге, проложил слоями жира.
Так и появился паштет. Ну а повару пожаловали дворянство. Заслужил.
Паштет из куриной печени: Ингредиенты
- Двести граммов куриной печени
- Головка лука
- Зубчик чеснока
- Половина моркови
- Половина зелёного острого перца
- Пять-шесть штучек чернослива
- Пятьдесят миллилитров белого вина
- Растительное масло
- Пятьдесят граммов сливочного масла
- Мускатный орех
- Соль
- Перец
Паштет из куриной печени: Готовка
- Начнём с зажарки лука. Жарить будем на растительном масле, к которому добавим кусочек сливочного масла. Не слишком мелко нарезаем лук и добавляем в сковороду.
- Чернослив заливаем кипятком и оставляем размякнуть.
- Хорошо промываем печень. Нарезаем кусочками среднего размера. Добавляем к луку. Перемешиваем.
- Добавляем немного моркови, для получения приятного и интересного вкуса.
- Косо нарезаем острый перец. Нарезаем лук, но не очень тонкими пластинками. Добавляем в сковороду.
- Посыпаем паприкой, молотым чёрным перцем, солью. Мелко натираем мускатный орех.
- Поливаем белым вином. Ингредиенты хорошо перемешиваем. Закрываем крышкой. Варим три минуты.
- Убираем с огня. Ингредиенты перекладываем в миску для блендера и хорошо взбиваем. Остаётся добавить кусочек сливочного масла. Хорошо размешиваем.
- Мелко нарезаем чернослив. Перекладываем в паштет. Хорошо размешиваем. Перекладываем в салатницу и отправляем в холодильник.
Если желаете продержать паштет в холодильнике довольно долго, то нужно его «законсервировать». Разглаживаем поверхность паштета.
Покрываем тонким слоем сливочного масла и отправляем в холодильник.
Так паштет продержится гораздо дольше.
Паштет из Куриной Печени: самый лёгкий вариант - На Кухне
Приготовим на перекус паштет из куриной печени.
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