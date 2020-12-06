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Паштет из Куриной Печени: самый лёгкий вариант

Приготовим на перекус паштет из куриной печени.

Паштет из куриной печени: О паштете

Был 1778-ой год. На самом деле он только начинался. И вот Страсбургский маркиз даёт знатный обед. Зовёт своего повара и требует у него приготовить нечто очень вкусное и совершенно оригинальное.

Повар долго ломал голову однако к обеду подал блюдо из печёнки, которое всех действительно привело в восторг.

Маркиз решил отправить это вкусное изобретение к королевскому двору.

Тут повар ухитрился придумать ещё и метод консервирования. Блюдо он запёк в тесте, и чтобы оно лучше сохранилось по дороге, проложил слоями жира.

Так и появился паштет. Ну а повару пожаловали дворянство. Заслужил.

Паштет из куриной печени: Ингредиенты

  • Двести граммов куриной печени
  • Головка лука
  • Зубчик чеснока
  • Половина моркови
  • Половина зелёного острого перца
  • Пять-шесть штучек чернослива
  • Пятьдесят миллилитров белого вина
  • Растительное масло

Паштет из Куриной Печени: самый лёгкий вариант

  • Пятьдесят граммов сливочного масла
  • Мускатный орех
  • Соль
  • Перец

Паштет из куриной печени: Готовка

  • Начнём с зажарки лука. Жарить будем на растительном масле, к которому добавим кусочек сливочного масла. Не слишком мелко нарезаем лук и добавляем в сковороду.
  • Чернослив заливаем кипятком и оставляем размякнуть.
  • Хорошо промываем печень. Нарезаем кусочками среднего размера. Добавляем к луку. Перемешиваем.
  • Добавляем немного моркови, для получения приятного и интересного вкуса.
  • Косо нарезаем острый перец. Нарезаем лук, но не очень тонкими пластинками. Добавляем в сковороду.
  • Посыпаем паприкой, молотым чёрным перцем, солью. Мелко натираем мускатный орех.
  • Поливаем белым вином. Ингредиенты хорошо перемешиваем. Закрываем крышкой. Варим три минуты.
  • Убираем с огня. Ингредиенты перекладываем в миску для блендера и хорошо взбиваем. Остаётся добавить кусочек сливочного масла. Хорошо размешиваем.
  • Мелко нарезаем чернослив. Перекладываем в паштет. Хорошо размешиваем. Перекладываем в салатницу и отправляем в холодильник.

Паштет из Куриной Печени

Если желаете продержать паштет в холодильнике довольно долго, то нужно его «законсервировать». Разглаживаем поверхность паштета.

Покрываем тонким слоем сливочного масла и отправляем в холодильник.

Так паштет продержится гораздо дольше.

Паштет из Куриной Печени: самый лёгкий вариант - На Кухне

Приготовим на перекус паштет из куриной печени.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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