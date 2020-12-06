Паштет из Куриной Печени: самый лёгкий вариант

Приготовим на перекус паштет из куриной печени.

Паштет из куриной печени: О паштете

Был 1778-ой год. На самом деле он только начинался. И вот Страсбургский маркиз даёт знатный обед. Зовёт своего повара и требует у него приготовить нечто очень вкусное и совершенно оригинальное.

Повар долго ломал голову однако к обеду подал блюдо из печёнки, которое всех действительно привело в восторг.

Маркиз решил отправить это вкусное изобретение к королевскому двору.

Тут повар ухитрился придумать ещё и метод консервирования. Блюдо он запёк в тесте, и чтобы оно лучше сохранилось по дороге, проложил слоями жира.

Так и появился паштет. Ну а повару пожаловали дворянство. Заслужил.

Паштет из куриной печени: Ингредиенты

Двести граммов куриной печени

Головка лука

Зубчик чеснока

Половина моркови

Половина зелёного острого перца

Пять-шесть штучек чернослива

Пятьдесят миллилитров белого вина

Растительное масло

Пятьдесят граммов сливочного масла

Мускатный орех

Соль

Перец

Паштет из куриной печени: Готовка

Начнём с зажарки лука. Жарить будем на растительном масле, к которому добавим кусочек сливочного масла. Не слишком мелко нарезаем лук и добавляем в сковороду.

Чернослив заливаем кипятком и оставляем размякнуть.

Хорошо промываем печень. Нарезаем кусочками среднего размера. Добавляем к луку. Перемешиваем.

Добавляем немного моркови, для получения приятного и интересного вкуса.

Косо нарезаем острый перец. Нарезаем лук, но не очень тонкими пластинками. Добавляем в сковороду.

Посыпаем паприкой, молотым чёрным перцем, солью. Мелко натираем мускатный орех.

Поливаем белым вином. Ингредиенты хорошо перемешиваем. Закрываем крышкой. Варим три минуты.

Убираем с огня. Ингредиенты перекладываем в миску для блендера и хорошо взбиваем. Остаётся добавить кусочек сливочного масла. Хорошо размешиваем.

Мелко нарезаем чернослив. Перекладываем в паштет. Хорошо размешиваем. Перекладываем в салатницу и отправляем в холодильник.

Если желаете продержать паштет в холодильнике довольно долго, то нужно его «законсервировать». Разглаживаем поверхность паштета.

Покрываем тонким слоем сливочного масла и отправляем в холодильник.

Так паштет продержится гораздо дольше.