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Готовится за 3 минуты, а съедят за минуту! Селедочка по-мещански — любимый рецепт

Предлагаю рецепт, который превратит обычную селедку в очень вкусную и пикантную закуску. Изюминка блюда – маринад рыбы с яблоками, зеленью и горчицей и простая селедка превращается в одно из самых вкусных блюд.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сельдь слабосоленная, 1 шт;
  • яблоко кисло-сладкое, 1 шт;
  • огурцы маринованные, 2 шт;
  • лук;
  • сметана, 2 ст.л;
  • горчица, 1 ч.л;
  • сахар, 0.5 ч.л;
  • зелень.

Готовится за 3 минуты, а съедят за минуту! Селедочка по-мещански — любимый рецепт

Процесс приготовления

Сельдь очищаем от всего лишнего, разделываем на филе, убираем косточки и режем порционными кусочками.

Огурец режем кружочками – берите небольшие или большой и сначала разрежьте на 2 части и потом половинками.

Смешиваем сельдь с огурчиками и добавляем яблоко очищенное от кожуры и нарезанное соломкой.

Совет: яблочные дольки можно предварительно сбрызнуть соком лимона.

Сметану смешиваем с горчицей, мелко рубленным укропом и сахаром. Сахар по вкусу.

Заправляем соусом рыбу и накрываем емкость. Отправляем на ночь в холодильник.

Подаем к столу, украсив зеленью по вкусу.

Готовится за 3 минуты, а съедят за минуту! Селедочка по-мещански — любимый рецепт

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