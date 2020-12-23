Готовится за 3 минуты, а съедят за минуту! Селедочка по-мещански — любимый рецепт

Предлагаю рецепт, который превратит обычную селедку в очень вкусную и пикантную закуску. Изюминка блюда – маринад рыбы с яблоками, зеленью и горчицей и простая селедка превращается в одно из самых вкусных блюд.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сельдь слабосоленная, 1 шт;

яблоко кисло-сладкое, 1 шт;

огурцы маринованные, 2 шт;

лук;

сметана, 2 ст.л;

горчица, 1 ч.л;

сахар, 0.5 ч.л;

зелень.

Процесс приготовления

Сельдь очищаем от всего лишнего, разделываем на филе, убираем косточки и режем порционными кусочками.

Огурец режем кружочками – берите небольшие или большой и сначала разрежьте на 2 части и потом половинками.

Смешиваем сельдь с огурчиками и добавляем яблоко очищенное от кожуры и нарезанное соломкой.

Совет: яблочные дольки можно предварительно сбрызнуть соком лимона.

Сметану смешиваем с горчицей, мелко рубленным укропом и сахаром. Сахар по вкусу.

Заправляем соусом рыбу и накрываем емкость. Отправляем на ночь в холодильник.

Подаем к столу, украсив зеленью по вкусу.