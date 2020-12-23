Готовится за 3 минуты, а съедят за минуту! Селедочка по-мещански — любимый рецепт

Предлагаю рецепт, который превратит обычную селедку в очень вкусную и пикантную закуску. Изюминка блюда – маринад рыбы с яблоками, зеленью и горчицей и простая селедка превращается в одно из самых вкусных блюд.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сельдь слабосоленная, 1 шт;
- яблоко кисло-сладкое, 1 шт;
- огурцы маринованные, 2 шт;
- лук;
- сметана, 2 ст.л;
- горчица, 1 ч.л;
- сахар, 0.5 ч.л;
- зелень.
Процесс приготовления
Сельдь очищаем от всего лишнего, разделываем на филе, убираем косточки и режем порционными кусочками.
Огурец режем кружочками – берите небольшие или большой и сначала разрежьте на 2 части и потом половинками.
Смешиваем сельдь с огурчиками и добавляем яблоко очищенное от кожуры и нарезанное соломкой.
Совет: яблочные дольки можно предварительно сбрызнуть соком лимона.
Сметану смешиваем с горчицей, мелко рубленным укропом и сахаром. Сахар по вкусу.
Заправляем соусом рыбу и накрываем емкость. Отправляем на ночь в холодильник.
Подаем к столу, украсив зеленью по вкусу.
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