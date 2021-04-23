Яйца фаршированные Боровички. Оригинальная закуска на праздник

Яйца фаршированные Боровички понравятся Вашим гостям своей оригинальностью и отличным вкусом.
Яйца фаршированные Боровички: ингредиенты
- Свежие шампиньоны — 60 г. (шестьдесят грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Сливочное масло — 10 г. (десять грамм)
- Вода — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Майонез — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Свежемолотый чёрный перец- по вкусу
- Чёрная заварка без добавок — 3 ч. л ( три чайные ложки)
- Соль — по вкусу
- Лист салата — 3-4 шт. (три-четыре штуки)
- Репчатый лук — 40 г. (сорок грамм)
Как приготовить:
- Сперва необходимо сварить яйца вкрутую и охладить.
- Промойте шампиньоны и нарежьте вместе с луком на мелкие кубики.
- Сливочное масло растопите в сковороде и обжарьте в нём лук и шампиньоны.
- Очистите яйца и срежьте у каждого из них тупой конец на 1/4.
- Желтки аккуратно достаньте, отложите в миску и разомните.
- Обжаренные грибы добавьте к желткам, приправьте перцем и солью на свой вкус.
- Соедините майонезом и перемешайте.
- Наполните яйца этим фаршем, утрамбуйте при помощи ложечки.
- Это ножки боровичков. Теперь займитесь шляпками. В кастрюле вскипятите воду, добавьте заварку и поместите туда шляпки — кусочки срезанного белка. Прокипятите несколько минут, пока белки не станут коричневыми. Затем достаньте из воды и остудите.
- Промойте и обсушите листья салата, уложите на блюдо. Сверху установите ножки грибов и накройте их шляпками.
Яйца фаршированные Боровички настоящий сюрприз для Ваших деток.
Готовьте на здоровье!
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