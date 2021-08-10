Солянка из капусты на зиму. Всегда востребованная заготовка в зимнее время

Солянка из капусты на зиму получается очень ароматной и порадует вас своим вкусом в холодные зимние вечера.

Солянка из капусты на зиму: ингредиенты

Морковь — 1 кг. (один килограмм) Белокочанная капуста — 5 кг. (пять килограмм) Лук репчатый — 700 гр. (семьсот грамм) Помидоры — 500 гр. (пятьсот грамм) Сладкий перец — 1 кг. (один килограмм) Подсолнечное масло — 1 кружка (одна кружка) Сахар — 100 гр. (сто грамм) Соль — 5 ст. л (пять столовых ложек)

Рецепт приготовления:

Все овощи промойте и почистите, капусту нашинкуйте, лук нарежьте полукольцами, остальные овощи — кубиками. Всё переложите в большую кастрюлю, залейте туда масло, добавьте соль и сахар и кипятите около 20 минут. Готовое блюдо выложите в заранее обработанные банки и закатайте железными крышками. Полностью остудите и уберите в подвал, или другое прохладное место.

Солянка из капусты на зиму — вкусно и ароматно.

Приятного аппетита!