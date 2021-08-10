Солянка из капусты на зиму. Всегда востребованная заготовка в зимнее время

Солянка из капусты на зиму получается очень ароматной и порадует вас своим вкусом в холодные зимние вечера.
Солянка из капусты на зиму: ингредиенты
- Морковь — 1 кг. (один килограмм)
- Белокочанная капуста — 5 кг. (пять килограмм)
- Лук репчатый — 700 гр. (семьсот грамм)
- Помидоры — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Сладкий перец — 1 кг. (один килограмм)
- Подсолнечное масло — 1 кружка (одна кружка)
- Сахар — 100 гр. (сто грамм)
- Соль — 5 ст. л (пять столовых ложек)
Рецепт приготовления:
- Все овощи промойте и почистите, капусту нашинкуйте, лук нарежьте полукольцами, остальные овощи — кубиками.
- Всё переложите в большую кастрюлю, залейте туда масло, добавьте соль и сахар и кипятите около 20 минут.
- Готовое блюдо выложите в заранее обработанные банки и закатайте железными крышками. Полностью остудите и уберите в подвал, или другое прохладное место.
Солянка из капусты на зиму — вкусно и ароматно.
Приятного аппетита!
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