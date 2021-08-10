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Солянка из капусты на зиму. Всегда востребованная заготовка в зимнее время

Солянка из капусты на зиму получается очень ароматной и порадует вас своим вкусом в холодные зимние вечера.

Солянка из капусты на зиму: ингредиенты

Солянка из капусты на зиму

  1. Морковь — 1 кг. (один килограмм)
  2. Белокочанная капуста — 5 кг. (пять килограмм)
  3. Лук репчатый — 700 гр. (семьсот грамм)
  4. Помидоры —  500 гр. (пятьсот грамм)
  5. Сладкий перец — 1 кг. (один килограмм)
  6. Подсолнечное масло — 1 кружка (одна кружка)
  7. Сахар — 100 гр. (сто грамм)
  8. Соль — 5 ст. л (пять столовых ложек)

Рецепт приготовления:

  1. Все овощи промойте и почистите, капусту нашинкуйте, лук нарежьте полукольцами, остальные овощи — кубиками.
  2. Всё переложите в большую кастрюлю, залейте туда масло, добавьте соль и сахар и кипятите около 20 минут.
  3. Готовое блюдо выложите в заранее обработанные банки и закатайте железными крышками. Полностью остудите и уберите в подвал, или другое прохладное место.

Солянка из капусты на зиму — вкусно и ароматно.

Солянка из капусты на зиму. Всегда востребованная заготовка в зимнее время 4

Приятного аппетита!

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