Подчерёвок по-украински: как без труда приготовить деликатес

Сегодня у нас Подчерёвок по-украински. Перво-наперво определимся, что такое подчерёвок. Так вот, подчерёвок – это нижняя подбрюшная часть свиной туши.

Отсюда и название подчерёвок, то есть низ чрева. Кстати, в некоторых украинских областях его называют смешным, но очень метким словом – пузанина!

Кусок этот не особо ценится у покупателей, там тоненькие слои мяса перемежаются со слоями сала. И многие, просто не зная, что делать с таким куском его не покупают. Вот поэтому подчерёвок и относительно дёшево стоит в магазинах. А, между тем, и мясо и сало подчерёвка очень нежные. Но, т-с-с-с… Держим в секрете!

Так вот, приготовленный по традиционному рецепту подчерёвок – просто незаменимая закуска к праздничному столу. А вкус получается такой, что словами не описать – это просто нужно приготовить и попробовать!

Подчерёвок по-украински: ингредиенты

Подчерёвок – 1 кг

Луковая шелуха от красного лука (придает особый цвет и аромат!!!) – 100-150 г

Лук – 1 головка

Чеснок – 4-5 зубчиков

Лавровый лист – 1-2 шт.

Перец красный жгучий, паприка, черный душистый перец, кориандр, соль

Подчерёвок по-украински: приготовление

Тщательно вымыть подчерёвок и обсушить. Если вам не нравится в копченостях свиная кожа, то лучше её удалить с подчерёвка (вкус от этого не пострадает).

Разложить кожей вниз. Натереть измельченным луком и чесноком, посыпать специями. Плотно завернуть в рулет и крепко связать или перемотать прочной нитью так, чтобы во время приготовления рулет не раскрылся.

В кипящую воду выложить шелуху и варить на медленном огне 15-20 минут. Добавить соль из расчета 2 столовые ложки на литр воды и лавровый лист.

Аккуратно положить в кипяток со специями перевязанный рулет с подчерёвком.

Варить на медленном огне один час. Оставить в воде остывать. Как остынет, рулет нужно достать, дать стечь воде, обсушить подчерёвок салфетками.

Завернуть в фольгу или кондитерскую бумагу и положить в холодильник на ночь. При желании до этого, можно натереть смесью специй, но без этого вкус получается нежнее и мягче.

Поверьте это великолепная закуска и вы ее будете готовить раз за разом!

Подчерёвок по-украински: Видео

Подчерёвок по-украински: готов