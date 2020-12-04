Бутерброды с паштетом: нарядные и аппетитные праздничные тосты

Бутерброды с паштетом – получаются нарядными и аппетитными. Отличный вариант для праздничного стола.
Бутерброды с паштетом: ингредиенты
- 320 (триста двадцать) гр – паштета
Для паштета
- 2 (две) шт – лука
- 300 (триста) гр – свиного паштета
- 1 (одна) шт – моркови
- 100 (сто) гр – сливочного масла
- 50 (пятьдесят) гр – растительного масла
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Для декора
- 1 (одна) шт – моркови
- 2 (две) шт – огурцов
- 30 (тридцать) гр – укропа
- 100 (сто) гр – сливочного масла
Бутерброды с паштетом: рецепт
- Лук и морковь нарежьте крупно и обжарьте на сковороде с растительным маслом. Минут 15
- Свиную печень нарежьте крупно
- Прокрутите в блендере овощи и печень
- После чего получившийся фарш выложите на сковороду. Посолите и поперчите и обжаривайте минут 7. Помешивайте
- Фарш остынет и выложите его в блендер. Добавьте кусок масла. Перемолить
- Батон нарежьте ломтиками
- Укроп измельчите. Смажьте верхушку и бока батона сливочным маслом и бока обваляйте в укропе
- Сформируйте заготовки для бутербродов
- Нанесите на них паштет. Можно при помощи кулинарного шприца
- Или же ложкой аккуратно
- Украшаем. Огурец тонко нарежьте и морковку нарезанную кружочками. Вообще импровизируйте с украшением бутербродиков. Свежий огурец хорошо сочетается, перепелиные варены яйца, маслины
Бутерброды с паштетом готовы!
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