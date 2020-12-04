Скатерть-Самобранка

5 252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жанна Гайдешар
    мне не нравиться - горошек придаёт водянистости салату.Свекла + селедка ...
  • Мария Князева
    И картофель лучше варить раньше, чем добавили томатную пасту, так как кислота сделает варёный картофель невкусным, тв...Самый вкусный Сов...
  • Мария Князева
    Я фрикадельки предварительно обваливаю в муке. Они тогда симпатичнее на вид, не такие лохматые )Самый вкусный Сов...

Бутерброды с паштетом: нарядные и аппетитные праздничные тосты

Бутерброды с паштетом – получаются нарядными и аппетитными. Отличный вариант для праздничного стола.

Бутерброды с паштетом: ингредиенты

Бутерброды с паштетом

  1. 320 (триста двадцать) гр – паштета

Для паштета

  1. 2 (две) шт – лука
  2. 300 (триста) гр – свиного паштета
  3. 1 (одна) шт – моркови
  4. 100 (сто) гр – сливочного масла
  5. 50 (пятьдесят) гр – растительного масла
  6. Соль и черный молотый перец по вкусу

Для декора

  1. 1 (одна) шт – моркови
  2. 2 (две) шт – огурцов
  3. 30 (тридцать) гр – укропа
  4. 100 (сто) гр – сливочного масла

Бутерброды с паштетом: рецепт

Бутерброды с паштетом

  • Лук и морковь нарежьте крупно и обжарьте на сковороде с растительным маслом. Минут 15
  • Свиную печень нарежьте крупно
  • Прокрутите в блендере овощи и печень
  • После чего получившийся фарш выложите на сковороду. Посолите и поперчите и обжаривайте минут 7. Помешивайте
  • Фарш остынет и выложите его в блендер. Добавьте кусок масла. Перемолить
  • Батон нарежьте ломтиками
  • Укроп измельчите. Смажьте верхушку и бока батона сливочным маслом и бока обваляйте в укропе
  • Сформируйте заготовки для бутербродов
  • Нанесите на них паштет. Можно при помощи кулинарного шприца
  • Или же ложкой аккуратно
  • Украшаем. Огурец тонко нарежьте и морковку нарезанную кружочками. Вообще импровизируйте с украшением бутербродиков.
    Свежий огурец хорошо сочетается, перепелиные варены яйца, маслины

Бутерброды с паштетом готовы!

Бутерброды с паштетом

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх