Бесподобная вкусная запеканка из кабачков и риса

Запеканка из кабачков и риса – бесподобное блюдо, которое мы Вам предлагаем приготовить. Получается очень вкусно и тот, кто будет кушать даже и не поймет, из чего сделана эта запеканка.

Вкусная запеканка из кабачков и риса – необходимые продукты:

сто шестьдесят граммов риса

два среднего размера кабачка

одна головка репчатого лука

одна морковь

три яйца

сто граммов сыра

четыре столовые ложки сметаны

три зубчика чеснока

соль и перец – по вкусу

Вкусная запеканка из кабачков – приготовление:

Рис промыть в нескольких водах, залить подсоленным кипятком и отварить до готовности. Отложить и дать ему остыть.

В сковороду залить растительное масло и разогреть его.

Луковицу почистить и нарезать мелким кубиком. Отправить его в сковороду и обжаривать, периодично перемешивая, до золотистого цвета.

Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке. Отправить морковку к луку и обжарить до мягкости моркови.

Кабачки помыть, натереть на крупной терке, добавить чуточку соли и оставить минут на десять, чтобы они дали сок.

После кабачковую массу отжать через сложенную в несколько слоев марлю.

В глубокую миску поместить отваренный рис.

Туда же отправить яйца.

Добавить соль.

Чеснок почистить, и один зубчик натереть на мелкой терке к рису.

Все хорошо перемешать.

Добавить луково-морковную зажарку.

Сыр натереть на крупной терке и небольшую часть добавить к рису с зажаркой.

После добавить отжатый кабачок.

Все хорошо перемешать.

Всю готовую массу переложить в огнеупорную стеклянную форму. Если используете обычную форму, то необходимо смазать маслом.

Все хорошенечко разровнять.

Оставшийся сыр смешать со сметаной и распределить равномерным слоем поверх запеканки.

Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.

Запекать блюдо нужно около получаса.

Через тридцать минут запеканка из кабачков и риса будет готова.

Выглядит запеканка великолепно, аромат – шикарный, вкус – бесподобный.

Попробуйте кусочек и точно захотите добавку.

Переложите запеканку на красивую тарелочку и подайте к столу.

Приятного аппетита!