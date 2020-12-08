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Бесподобная вкусная запеканка из кабачков и риса

Запеканка из кабачков и риса – бесподобное блюдо, которое мы Вам предлагаем приготовить. Получается очень вкусно и тот, кто будет кушать даже и не поймет, из чего сделана эта запеканка.

Вкусная запеканка из кабачков и риса – необходимые продукты:

  • сто шестьдесят граммов риса
  • два среднего размера кабачка

Бесподобная вкусная запеканка из кабачков и риса

  • одна головка репчатого лука
  • одна морковь
  • три яйца
  • сто граммов сыра
  • четыре столовые ложки сметаны
  • три зубчика чеснока
  • соль и перец – по вкусу

Вкусная запеканка из кабачков – приготовление:

  • Рис промыть в нескольких водах, залить подсоленным кипятком и отварить до готовности. Отложить и дать ему остыть.
  • В сковороду залить растительное масло и разогреть его.
  • Луковицу почистить и нарезать мелким кубиком. Отправить его в сковороду и обжаривать, периодично перемешивая, до золотистого цвета.
  • Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке. Отправить морковку к луку и обжарить до мягкости моркови.

Бесподобная вкусная запеканка из кабачков и риса

  • Кабачки помыть, натереть на крупной терке, добавить чуточку соли и оставить минут на десять, чтобы они дали сок.
  • После кабачковую массу отжать через сложенную в несколько слоев марлю.
  • В глубокую миску поместить отваренный рис.
  • Туда же отправить яйца.

запеканка из кабачков

  • Добавить соль.
  • Чеснок почистить, и один зубчик натереть на мелкой терке к рису.
  • Все хорошо перемешать.
  • Добавить луково-морковную зажарку.
  • Сыр натереть на крупной терке и небольшую часть добавить к рису с зажаркой.
  • После добавить отжатый кабачок.
  • Все хорошо перемешать.
  • Всю готовую массу переложить в огнеупорную стеклянную форму. Если используете обычную форму, то необходимо смазать маслом.
  • Все хорошенечко разровнять.
  • Оставшийся сыр смешать со сметаной и распределить равномерным слоем поверх запеканки.
  • Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.
  • Запекать блюдо нужно около получаса.

запеканка из кабачков

Через тридцать минут запеканка из кабачков и риса будет готова.

Выглядит запеканка великолепно, аромат – шикарный, вкус – бесподобный.

Попробуйте кусочек и точно захотите добавку.

Переложите запеканку на красивую тарелочку и подайте к столу.

Приятного аппетита!

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