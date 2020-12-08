Бесподобная вкусная запеканка из кабачков и риса

Запеканка из кабачков и риса – бесподобное блюдо, которое мы Вам предлагаем приготовить. Получается очень вкусно и тот, кто будет кушать даже и не поймет, из чего сделана эта запеканка.
Вкусная запеканка из кабачков и риса – необходимые продукты:
- сто шестьдесят граммов риса
- два среднего размера кабачка
- одна головка репчатого лука
- одна морковь
- три яйца
- сто граммов сыра
- четыре столовые ложки сметаны
- три зубчика чеснока
- соль и перец – по вкусу
Вкусная запеканка из кабачков – приготовление:
- Рис промыть в нескольких водах, залить подсоленным кипятком и отварить до готовности. Отложить и дать ему остыть.
- В сковороду залить растительное масло и разогреть его.
- Луковицу почистить и нарезать мелким кубиком. Отправить его в сковороду и обжаривать, периодично перемешивая, до золотистого цвета.
- Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке. Отправить морковку к луку и обжарить до мягкости моркови.
- Кабачки помыть, натереть на крупной терке, добавить чуточку соли и оставить минут на десять, чтобы они дали сок.
- После кабачковую массу отжать через сложенную в несколько слоев марлю.
- В глубокую миску поместить отваренный рис.
- Туда же отправить яйца.
- Добавить соль.
- Чеснок почистить, и один зубчик натереть на мелкой терке к рису.
- Все хорошо перемешать.
- Добавить луково-морковную зажарку.
- Сыр натереть на крупной терке и небольшую часть добавить к рису с зажаркой.
- После добавить отжатый кабачок.
- Все хорошо перемешать.
- Всю готовую массу переложить в огнеупорную стеклянную форму. Если используете обычную форму, то необходимо смазать маслом.
- Все хорошенечко разровнять.
- Оставшийся сыр смешать со сметаной и распределить равномерным слоем поверх запеканки.
- Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.
- Запекать блюдо нужно около получаса.
Через тридцать минут запеканка из кабачков и риса будет готова.
Выглядит запеканка великолепно, аромат – шикарный, вкус – бесподобный.
Попробуйте кусочек и точно захотите добавку.
Переложите запеканку на красивую тарелочку и подайте к столу.
Приятного аппетита!
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