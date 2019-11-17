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Рекомендую всем. Пельмени из этого теста самые вкусные, теперь делаю только такие


Рекомендую всем. Пельмени из этого теста самые вкусные, теперь делаю только такие

Ингредиенты:
Для теста:
мука — 450-500 г
молоко — 70 г
растительного масло — 1-2 ст.л.
соль — 1 ч.л.без горки
минеральная газированная вода — 130 г
яйцо куриное — 1 шт.
Для фарша:
мясной или куриный фарш
лук репчатый
немного домашнего сала
молотый перец
соль
молотый лавровый лист

Приготовление:

Просейте муку с солью.

Добавьте минеральную воду, молоко, взбитое яйцо.

Замесите тесто, добавьте растительное масло, если тесто очень тугое, добавьте минеральной воды
и завернуте в кулечек, оставив так его на 1.5 часа при комнатной температуре.

Тем временем приготовьте фарш: измельчите в мясорубке мясо с луком и салом, посолите, поперчите, добавьте молотый лавровый лист.

Тесто нарежьте на четыре части, одну часть выложите на разделочный стол, остальные 3 отправьте обратно в кулек, чтобы тесто не обветрилось. Скалкой раскатайте тоненько.

Вырежьте стопкой небольшие кружочки.

На серединку теста выложите немного фарша. Слепите в вареник. Завернуте и залепите края.

Приятного аппетита!!!

Рекомендую всем. Пельмени из этого теста самые вкусные, теперь делаю только такие Рекомендую всем. Пельмени из этого теста самые вкусные, теперь делаю только такие Рекомендую всем. Пельмени из этого теста самые вкусные, теперь делаю только такие Рекомендую всем. Пельмени из этого теста самые вкусные, теперь делаю только такие Рекомендую всем. Пельмени из этого теста самые вкусные, теперь делаю только такие Рекомендую всем. Пельмени из этого теста самые вкусные, теперь делаю только такие Рекомендую всем. Пельмени из этого теста самые вкусные, теперь делаю только такие

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