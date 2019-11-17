Рекомендую всем. Пельмени из этого теста самые вкусные, теперь делаю только такие

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 450-500 г

молоко — 70 г

растительного масло — 1-2 ст.л.

соль — 1 ч.л.без горки

минеральная газированная вода — 130 г

яйцо куриное — 1 шт.

Для фарша:

мясной или куриный фарш

лук репчатый

немного домашнего сала

молотый перец

соль

молотый лавровый лист

Приготовление:

Просейте муку с солью.

Добавьте минеральную воду, молоко, взбитое яйцо.

Замесите тесто, добавьте растительное масло, если тесто очень тугое, добавьте минеральной воды

и завернуте в кулечек, оставив так его на 1.5 часа при комнатной температуре.

Тем временем приготовьте фарш: измельчите в мясорубке мясо с луком и салом, посолите, поперчите, добавьте молотый лавровый лист.

Тесто нарежьте на четыре части, одну часть выложите на разделочный стол, остальные 3 отправьте обратно в кулек, чтобы тесто не обветрилось. Скалкой раскатайте тоненько.

Вырежьте стопкой небольшие кружочки.

На серединку теста выложите немного фарша. Слепите в вареник. Завернуте и залепите края.

Приятного аппетита!!!