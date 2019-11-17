Рекомендую всем. Пельмени из этого теста самые вкусные, теперь делаю только такие

Ингредиенты:
Для теста:
мука — 450-500 г
молоко — 70 г
растительного масло — 1-2 ст.л.
соль — 1 ч.л.без горки
минеральная газированная вода — 130 г
яйцо куриное — 1 шт.
Для фарша:
мясной или куриный фарш
лук репчатый
немного домашнего сала
молотый перец
соль
молотый лавровый лист
Приготовление:
Просейте муку с солью.
Добавьте минеральную воду, молоко, взбитое яйцо.
Замесите тесто, добавьте растительное масло, если тесто очень тугое, добавьте минеральной воды
и завернуте в кулечек, оставив так его на 1.5 часа при комнатной температуре.
Тем временем приготовьте фарш: измельчите в мясорубке мясо с луком и салом, посолите, поперчите, добавьте молотый лавровый лист.
Тесто нарежьте на четыре части, одну часть выложите на разделочный стол, остальные 3 отправьте обратно в кулек, чтобы тесто не обветрилось. Скалкой раскатайте тоненько.
Вырежьте стопкой небольшие кружочки.
На серединку теста выложите немного фарша. Слепите в вареник. Завернуте и залепите края.
Приятного аппетита!!!
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