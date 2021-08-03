Помидоры бочковые. Квашеные натуральным образом: соленые без уксуса

Самые вкусные маринованные помидоры – это бочковые. Они получаются с легкой кислинкой, ароматные, плотные, просто идеально сочетаются с разными гарнирами и закусками.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры;

острый перец;

чеснок;

соль, 70 г на 1 л холодной воды;

зелень любая.

Процесс приготовления

Расчет соли проводите внимательно, это самое главное в этом рецепте. Все берите в любом количестве, но соль правильно отмеряйте.

Растворяем соль в холодной воде.

В емкость бросаем кусочки острого перца, дольки чеснока, зелень и разные листья, зонтики укропа, кориандр семенами и прочие специи, которые всегда добавляете в маринад.

Укладываем чистые томаты.

Совет: выбирайте плотные, но спелые помидорки, лучше брать крепенькие и небольшие, они не трескаются.

Заливаем соленой водой, накрываем и сверху ставим груз.

Оставляем емкость при комнатной температуре на 2 недели для сквашивания.

Периодически убирайте плесень, которая появляется в процессе брожения.

Легко убирается плесень, если накрыть томаты чистой тряпочкой (хлопок или марля), на ней будет собираться грибок. Вынимаем ее, прополаскиваем и возвращаем обратно.

Когда томаты скиснут, емкость можно переставить в холодный подвал или в холодильник, где они будут долго храниться.

Помидоры я подаю к запеченному мясу, рыбе, к картофельному пюре и копченому салу.