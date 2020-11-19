Из серии «Гости на пороге»! Кладу яблоки в кипящее масло и получаю яблочное объедение, тающее во рту

Кусочки яблок в тесте – это небольшие пирожки — пончики, которые нравятся всем моим домашним и друзьям. Готовится все просто и быстро, а получается очень вкусный и ароматный десерт к чаю.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яблоки, 2 – 3 шт;

кефир, 200 мл;

сметана, 2 ст.л;

яйца, 2 шт;

сахар, 2 ст.л;

соль щепотка;

разрыхлитель, 1 ч.л;

мука, 160 г.

Процесс приготовления

Кефир смешиваем со сметаной.

Добавляем яйца и сахар, щепотку соли, перемешиваем.

Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем.

Всыпаем муку в жидкую основу и вымешиваем. Масса должна быть как густая сметана.

Яблоки чистим от кожуры и режем кусочками.

Смешиваем яблочные кусочки с тестом.

Разогреваем много растительного масла и чайной ложкой выкладываем тесто с яблочными кусочками. Обжариваем со всех сторон, выкладываем на бумажные полотенца и потом складываем на блюдо.

Посыпаем сахарной пудрой.