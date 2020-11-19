Из серии «Гости на пороге»! Кладу яблоки в кипящее масло и получаю яблочное объедение, тающее во рту

Кусочки яблок в тесте – это небольшие пирожки — пончики, которые нравятся всем моим домашним и друзьям. Готовится все просто и быстро, а получается очень вкусный и ароматный десерт к чаю.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яблоки, 2 – 3 шт;
- кефир, 200 мл;
- сметана, 2 ст.л;
- яйца, 2 шт;
- сахар, 2 ст.л;
- соль щепотка;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- мука, 160 г.
Процесс приготовления
Кефир смешиваем со сметаной.
Добавляем яйца и сахар, щепотку соли, перемешиваем.
Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем.
Всыпаем муку в жидкую основу и вымешиваем. Масса должна быть как густая сметана.
Яблоки чистим от кожуры и режем кусочками.
Смешиваем яблочные кусочки с тестом.
Разогреваем много растительного масла и чайной ложкой выкладываем тесто с яблочными кусочками. Обжариваем со всех сторон, выкладываем на бумажные полотенца и потом складываем на блюдо.
Посыпаем сахарной пудрой.
Такие пончики мне нравятся потому. Что во время обжаривания, кусочки яблок превращаются в нежный крем.
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