Скатерть-Самобранка

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Из серии «Гости на пороге»! Кладу яблоки в кипящее масло и получаю яблочное объедение, тающее во рту

Кусочки яблок в тесте – это небольшие пирожки — пончики, которые нравятся всем моим домашним и друзьям. Готовится все просто и быстро, а получается очень вкусный и ароматный десерт к чаю.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яблоки, 2 – 3 шт;
  • кефир, 200 мл;
  • сметана, 2 ст.л;
  • яйца, 2 шт;
  • сахар, 2 ст.л;
  • соль щепотка;
  • разрыхлитель, 1 ч.л;
  • мука, 160 г.

Процесс приготовления

Кефир смешиваем со сметаной.

Добавляем яйца и сахар, щепотку соли, перемешиваем.

Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем.

Всыпаем муку в жидкую основу и вымешиваем. Масса должна быть как густая сметана.

Яблоки чистим от кожуры и режем кусочками.

Смешиваем яблочные кусочки с тестом.

Разогреваем много растительного масла и чайной ложкой выкладываем тесто с яблочными кусочками. Обжариваем со всех сторон, выкладываем на бумажные полотенца и потом складываем на блюдо.

Посыпаем сахарной пудрой.

Из серии «Гости на пороге»! Кладу яблоки в кипящее масло и получаю яблочное объедение, тающее во рту

Такие пончики мне нравятся потому. Что во время обжаривания, кусочки яблок превращаются в нежный крем.

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