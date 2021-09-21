Как вкусно приготовить цветную капусту. Рецепт полезного и вкусного ужина

Капустная запеканка из цветной капусты – это очень интересное, аппетитное блюдо, которое поможет вам разнообразить свое меню питания полезными продуктами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

цветная капуста, половина;

яйца, 2 шт;

мука, 50 г;

укроп и петрушка по пучку;

перец и специи по вкусу;

масло растительное.

Процесс приготовления

Капусту трем на терке, зелень мелко режем.

В капустную массу добавляем зелень, яйца, солим и перчим, всыпаем муку. Массу хорошо перемешиваем.

Сковороду смазываем растительным маслом и выкладываем ровным слоем массу.

Накрываем крышкой и жарим на небольшом огне около 5 – 7 минут.

При помощи плоского блюда переворачиваем запеканку и обжариваем еще 5 – 7 минут.

По желанию вы еще можете потереть сверху сыр и жарить до его расплавления.

Запеканка получается очень нежной, вкусной, с необычным ароматом. Цветная капуста очень любит сочетание с чесноком, поэтому с тертым сыром, можно добавить и чеснок. Закуска будет, что надо.

Подаю с разными соусами, к примеру, смешиваю горчицу с майонезом и укропом.