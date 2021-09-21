Как вкусно приготовить цветную капусту. Рецепт полезного и вкусного ужина

Капустная запеканка из цветной капусты – это очень интересное, аппетитное блюдо, которое поможет вам разнообразить свое меню питания полезными продуктами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- цветная капуста, половина;
- яйца, 2 шт;
- мука, 50 г;
- укроп и петрушка по пучку;
- перец и специи по вкусу;
- масло растительное.
Процесс приготовления
Капусту трем на терке, зелень мелко режем.
В капустную массу добавляем зелень, яйца, солим и перчим, всыпаем муку. Массу хорошо перемешиваем.
Сковороду смазываем растительным маслом и выкладываем ровным слоем массу.
Накрываем крышкой и жарим на небольшом огне около 5 – 7 минут.
При помощи плоского блюда переворачиваем запеканку и обжариваем еще 5 – 7 минут.
По желанию вы еще можете потереть сверху сыр и жарить до его расплавления.
Запеканка получается очень нежной, вкусной, с необычным ароматом. Цветная капуста очень любит сочетание с чесноком, поэтому с тертым сыром, можно добавить и чеснок. Закуска будет, что надо.
Подаю с разными соусами, к примеру, смешиваю горчицу с майонезом и укропом.
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