Попробовал приготовить рульку иначе. Как я сам до этого не додумался

Свиную рульку можно готовить самыми разными способами. Сегодня я хочу поделиться с вами одним рецептом, о котором я совсем недавно узнал и мне такое мясо очень понравилось – мягкое, сочное, ароматное.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свиная рулька, 1.5 кг;
- лук, 4 шт;
- томатный сок, 1 л;
- вода, 500 мл;
- острый перец, 2 шт;
- лавровый лист, 2 шт;
- перец душистый, 4 шт;
- чеснок, 8 зубчиков;
- масло растительное, 1.5 ст.л;
- перец, тмин по 1 ч.л;
- соль, 1 ст.л;
- фенхель, 0.5 ч.л.
Процесс приготовления
Рульку очень хорошо промываем и очищаем шкуру от грязи острым ножом. Просушиваем бумажными полотенцами.
Смешиваем растительное масло, перец, фенхель, соль, тмин и пропущенный через пресс чеснок.
По всей рульке делаем надрезы с глубиной около 1 см и тщательно смазываем мясо соусом. Хорошо промазывайте и надрезы тоже.
Накрываем рульку и отправляем ее на 1 час в холодильник.
Совет: чем дольше мясо маринуется, тем нежнее и сочнее оно будет. Поэтому я мариную рульку в холодильнике всю ночь.
Лук режем тонкими полукольцами.
Разогреваем растительное масло в сковороде и на большом огне обжариваем рульку со всех сторон по 1 – 2 минуты. Главное, не передержите, иначе чеснок начнет быстро пригорать.
Вынимаем мясо и обжариваем лук до румяности.
Лук выкладываем в кастрюлю, сверху кладем рульку и наливаем томатный сок с водой.
Доводим до кипения, уменьшаем огонь и томим мясо 1.5 часа.
Добавляем еще чеснок по вкусу, острый перец, душистый перец и лавровый лист.
Продолжаем томить 1.5 часа.
Подаем мясо с разными гарнирами, салатами и соленьями.
Свежие комментарии