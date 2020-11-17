Попробовал приготовить рульку иначе. Как я сам до этого не додумался

Свиную рульку можно готовить самыми разными способами. Сегодня я хочу поделиться с вами одним рецептом, о котором я совсем недавно узнал и мне такое мясо очень понравилось – мягкое, сочное, ароматное.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свиная рулька, 1.5 кг;

лук, 4 шт;

томатный сок, 1 л;

вода, 500 мл;

острый перец, 2 шт;

лавровый лист, 2 шт;

перец душистый, 4 шт;

чеснок, 8 зубчиков;

масло растительное, 1.5 ст.л;

перец, тмин по 1 ч.л;

соль, 1 ст.л;

фенхель, 0.5 ч.л.

Процесс приготовления

Рульку очень хорошо промываем и очищаем шкуру от грязи острым ножом. Просушиваем бумажными полотенцами.

Смешиваем растительное масло, перец, фенхель, соль, тмин и пропущенный через пресс чеснок.

По всей рульке делаем надрезы с глубиной около 1 см и тщательно смазываем мясо соусом. Хорошо промазывайте и надрезы тоже.

Накрываем рульку и отправляем ее на 1 час в холодильник.

Совет: чем дольше мясо маринуется, тем нежнее и сочнее оно будет. Поэтому я мариную рульку в холодильнике всю ночь.

Лук режем тонкими полукольцами.

Разогреваем растительное масло в сковороде и на большом огне обжариваем рульку со всех сторон по 1 – 2 минуты. Главное, не передержите, иначе чеснок начнет быстро пригорать.

Вынимаем мясо и обжариваем лук до румяности.

Лук выкладываем в кастрюлю, сверху кладем рульку и наливаем томатный сок с водой.

Доводим до кипения, уменьшаем огонь и томим мясо 1.5 часа.

Добавляем еще чеснок по вкусу, острый перец, душистый перец и лавровый лист.

Продолжаем томить 1.5 часа.

Подаем мясо с разными гарнирами, салатами и соленьями.