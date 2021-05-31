Суп из томатов и белой фасоли. Ароматное первое блюдо за 30 минут

Суп из томатов и белой фасоли очень легко приготовить. Такой необычный суп принесёт разнообразите в Ваше повседневное меню и порадует приятным вкусом.
Суп из томатов и белой фасоли: ингредиенты
- Бульон мясной — 2 л. (два литра)
- Томаты — 3 шт. (три штуки)
- Картофель — 4 шт. (четыре штуки)
- Репчатый лук — 1-2 шт. (одна — две штуки)
- Фасоль белая консервированная — 0,5 л. (пол-литра)
- Чеснок — 2з. (два зубчика)
- Паста томатная — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Зелень — один пучок
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление блюда:
- Нарезанный кубиками картофель выложите в бульон.
- Лук обжарьте до мягкости в сковороде на растительном масле, добавьте к нему очень мелко нарезанные томаты. Накройте крышкой и тушите около 6 минут на среднем огне.
- Затем добавьте чеснок и томатную пасту и снова тушите 4-5 минут.
- Содержимое сковороды добавьте в бульон с картофелем, выложите фасоль, зелень, поперчите и посолите, затем накройте крышкой и дайте повариться ещё пять минут.
Суп из томатов и белой фасоли готов. к подаче на стол.
Приятного аппетита!
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