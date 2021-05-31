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Суп из томатов и белой фасоли. Ароматное первое блюдо за 30 минут

Суп из томатов и белой фасоли очень легко приготовить. Такой необычный суп принесёт разнообразите в Ваше повседневное меню и порадует приятным вкусом.

Суп из томатов и белой фасоли: ингредиенты

Суп из томатов и белой фасоли

  1. Бульон мясной — 2 л. (два литра)
  2. Томаты — 3 шт. (три штуки)
  3. Картофель — 4 шт. (четыре штуки)
  4. Репчатый лук — 1-2 шт. (одна — две штуки)
  5. Фасоль белая консервированная — 0,5 л. (пол-литра)
  6. Чеснок — 2з. (два зубчика)
  7. Паста томатная — 2 ст. л (две столовые ложки)
  8. Зелень — один пучок
  9. Соль, перец — по вкусу

Приготовление блюда:

  • Нарезанный кубиками картофель выложите в бульон.
  • Лук обжарьте до мягкости в сковороде на растительном масле, добавьте к нему очень мелко нарезанные томаты. Накройте крышкой и тушите около 6 минут на среднем огне.
  • Затем добавьте чеснок и томатную пасту и снова тушите 4-5 минут.
  • Содержимое сковороды добавьте в бульон с картофелем, выложите фасоль, зелень, поперчите и посолите, затем накройте крышкой и дайте повариться ещё пять минут.

Суп из томатов и белой фасоли готов. к подаче на стол.

Суп из томатов и белой фасоли. Ароматное первое блюдо за 30 минут 2

Приятного аппетита!

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