Не останется ни крошки. Царская закуска на праздничный стол

Чтобы праздничный стол выглядел красиво, предлагаю вам сделать вот такую вкусную и оригинальную закуску из сладкого перца с творожным сыром и орехами, зеленью и чесноком. Вкус у блюда пикантный, он прекрасно сочетается с мясными закусками, рыбными, гарнирами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сладкий перец, 3 – 4 шт;

орехи грецкие, 150 г;

сыр творожный, 100 г;

куркума, хмели сунели, уцхо сунели по половине ч.л;

уксус яблочный, 1 ст.л;

соль, перец, чеснок, зелень свежая.

Процесс приготовления

Сладкий перец выбираем красивый, яркий и качественный.

Режем его на две части и отправляем его на разогретое растительное масло – небольшое количество. Обжариваем под крышкой на небольшом огне с двух сторон в течение 5 минут. Главное, чтобы перец стал мягким, не нужно его сильно обжаривать. Остужаем и снимаем кожуру.

Для начинки в чашу блендера кладем свежую зелень – петрушку и укроп, грецкие орехи и измельчаем.

Измельченную массу смешиваем с пропущенным через пресс чесноком, 2 зубчиками и специями, перечисленными в рецепте, своими любимыми, солью. Перемешиваем массу, вливаем уксус и добавляем творожный сыр. Очень хорошо до однородности вымешиваем.

На каждый кусочек перца выкладываем немного начинки и сворачиваем рулетики.

Рулетики выкладываем на блюдо, застеленное листьями салатами и украшаем по своему вкусу зеленью.

Сладкий перец вы можете заменить полосками обжаренного баклажана, тоже получается очень вкусно.