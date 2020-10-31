Не останется ни крошки. Царская закуска на праздничный стол

Чтобы праздничный стол выглядел красиво, предлагаю вам сделать вот такую вкусную и оригинальную закуску из сладкого перца с творожным сыром и орехами, зеленью и чесноком. Вкус у блюда пикантный, он прекрасно сочетается с мясными закусками, рыбными, гарнирами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сладкий перец, 3 – 4 шт;
- орехи грецкие, 150 г;
- сыр творожный, 100 г;
- куркума, хмели сунели, уцхо сунели по половине ч.л;
- уксус яблочный, 1 ст.л;
- соль, перец, чеснок, зелень свежая.
Процесс приготовления
Сладкий перец выбираем красивый, яркий и качественный.
Режем его на две части и отправляем его на разогретое растительное масло – небольшое количество. Обжариваем под крышкой на небольшом огне с двух сторон в течение 5 минут. Главное, чтобы перец стал мягким, не нужно его сильно обжаривать. Остужаем и снимаем кожуру.
Для начинки в чашу блендера кладем свежую зелень – петрушку и укроп, грецкие орехи и измельчаем.
Измельченную массу смешиваем с пропущенным через пресс чесноком, 2 зубчиками и специями, перечисленными в рецепте, своими любимыми, солью. Перемешиваем массу, вливаем уксус и добавляем творожный сыр. Очень хорошо до однородности вымешиваем.
На каждый кусочек перца выкладываем немного начинки и сворачиваем рулетики.
Рулетики выкладываем на блюдо, застеленное листьями салатами и украшаем по своему вкусу зеленью.
Сладкий перец вы можете заменить полосками обжаренного баклажана, тоже получается очень вкусно.
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