Куриный суп с клецками: нежный и очень вкусный

Вкуснейшие блюда из курицы вы сможете приготовить к праздничному обеду или семейному ужину.

Это сделать совсем несложно и не потребует большого количества вашего времени, а вот успех всегда гарантирован. Куриный суп с нежными клецками готовится быстро. Для приготовления супа с клецками используются доступные ингредиенты. Суп всегда получается аппетитным и вкусным, на радость детям и взрослым.

Ингредиенты

Курица — 400 г

Картофель — 280 г

Морковь — 90 г

Лук репчатый — 140 г

Соль — 2 ч.л.

Лавровый лист — 1 шт.

Перец черный молотый — 1/2 ч.л.

Растительное масло — 1 ст.л.

Мука — 80 г

Куриное яйцо — 2 шт.

Укроп — 5 г

Для бульона:

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Черешки сельдерея — 2 шт.

Вода — 2 л

Как приготовить куриный суп с клецками

В кастрюлю положить морковь, лук репчатый в шелухе, сельдерей и курицу. Налить 2 литра воды и довести до кипения на сильном огне, снять образовавшуюся пену и убавить огонь до слабого, закрыть крышкой и варить 30 минут. Репчатый лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. На сковороду налить 1 ст.л. масла и обжарить лук на среднем огне 2 минуты, затем добавить морковь и жарить еще 4 минуты. Достать из бульона овощи и курицу, отделить от костей куриное мясо и нарезать на небольшие кусочки. В бульон добавить картофель нарезанный кубиками, соль, лавровый лист и варить на слабом огне 10 минут. Готовим клецки: в муку добавить 1/2 ч.л. соли и 2 яйца, перемешать вилкой до однородного состояния. Добавить нарезанное куриное мясо и обжаренный лук с морковью, варить еще 3 минуты на слабом огне. Сформируйте клецки, чайной или кофейной ложкой, окуните ложку в бульон и ⅓ или ½ ложки теста опустите в бульон, так нужно выложить все тесто. Кастрюлю накрыть крышкой и варить на слабом огне 5 минут, выключить огонь. Добавить мелко нарезанный укроп и 1/2 ч.л. молотого черного перца.

Приятного аппетита.

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