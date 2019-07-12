Куриный суп с клецками: нежный и очень вкусный

Вкуснейшие блюда из курицы вы сможете приготовить к праздничному обеду или семейному ужину.
Это сделать совсем несложно и не потребует большого количества вашего времени, а вот успех всегда гарантирован. Куриный суп с нежными клецками готовится быстро. Для приготовления супа с клецками используются доступные ингредиенты. Суп всегда получается аппетитным и вкусным, на радость детям и взрослым.
Ингредиенты
- Курица — 400 г
- Картофель — 280 г
- Морковь — 90 г
- Лук репчатый — 140 г
- Соль — 2 ч.л.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Перец черный молотый — 1/2 ч.л.
- Растительное масло — 1 ст.л.
- Мука — 80 г
- Куриное яйцо — 2 шт.
- Укроп — 5 г
- Для бульона:
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Черешки сельдерея — 2 шт.
- Вода — 2 л
Как приготовить куриный суп с клецками
- В кастрюлю положить морковь, лук репчатый в шелухе, сельдерей и курицу.
- Налить 2 литра воды и довести до кипения на сильном огне, снять образовавшуюся пену и убавить огонь до слабого, закрыть крышкой и варить 30 минут.
- Репчатый лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. На сковороду налить 1 ст.л. масла и обжарить лук на среднем огне 2 минуты, затем добавить морковь и жарить еще 4 минуты.
- Достать из бульона овощи и курицу, отделить от костей куриное мясо и нарезать на небольшие кусочки.
- В бульон добавить картофель нарезанный кубиками, соль, лавровый лист и варить на слабом огне 10 минут.
- Готовим клецки: в муку добавить 1/2 ч.л. соли и 2 яйца, перемешать вилкой до однородного состояния.
- Добавить нарезанное куриное мясо и обжаренный лук с морковью, варить еще 3 минуты на слабом огне.
- Сформируйте клецки, чайной или кофейной ложкой, окуните ложку в бульон и ⅓ или ½ ложки теста опустите в бульон, так нужно выложить все тесто.
- Кастрюлю накрыть крышкой и варить на слабом огне 5 минут, выключить огонь.
- Добавить мелко нарезанный укроп и 1/2 ч.л. молотого черного перца.
Приятного аппетита.
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