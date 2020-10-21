Баранья нога запечённая в духовке: очень сытное и шикарное блюдо для праздничного стола

Баранья нога запеченная в духовке – идеальный вариант блюда на торжество! Баранья нога в духовке получается очень полезной. Главный секрет в маринаде. Подержите мясо подольше в нем. И запекайте при правильной температуре.

Баранья нога запеченная в духовке: ингредиенты

1 (один) кг – бараньей ноги Перец и соль по вкусу 3 (три) ст. ложки – готовой горчицы 20 (двадцать) гр – тимьяна, чабреца 2 (два) зубчика – чеснока 1 (одна) ч. ложка – меда 3 (три) ст. ложки – оливкового масла 2 (две) ч. ложки – лимонного сока

Баранья нога запеченная в духовке: рецепт

Ножку тщательно промойте под проточной водой и обсушите салфетками

Срежьте лишний жир ножом. Тонкий слой сверху оставьте

Ножку натрите солью, и черным молотым перцем. Лучше берите свежемолотый перец

Теперь готовим маринад. Возьмите миску в один литр объемом. Чеснок мелок нарежьте. Смешайте горчицу, мед, лимонный сок, чеснок, розмарин или тимьян, ст. ложку оливкового масла

Обильно намажьте ножку маринадом

Заверните ножку в фольгу и оставьте мариноваться часов на восемь при комнатной температуре

Смажьте противень оливковым маслом и выложите ножку и отправьте в предварительно разогретую духовку до 220 градусов на 20 минут. До образования корочки. Затем уменьшите до ста градусов и запекайте два часа. Потом еще два часа при 90 градусах

Баранья нога запеченная в духовке: готова!

Подавать с любым гарниром. Картофелем, рисом, макаронами, также со стручковой фасолью. На здоровье.