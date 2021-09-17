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Помидоры с капустой на зиму. Оригинальная и вкусная заготовка на зиму

Помидоры с капустой на зиму напомнит многим вкус детства. Такие помидоры непременно вам понравятся и вы будете готовить их каждый год.

Помидоры с капустой на зиму: ингредиенты

Помидоры с капустой на зиму. Оригинальная и вкусная заготовка на зиму 3

  1. Капуста белокочанная — 1 шт. (одна штука)
  2. Помидоры — 1,5 кг. (полтора килограмма)
  3. Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Лавровый лист — по вкусу
  5. Уксус — 100 мл. (сто миллилитров)
  6. Душистый перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

Помидоры с капустой на зиму

  • Помидоры промойте и оставьте на несколько минут, чтобы стекла вода, капусту нашинкуйте. На дно простерилизованной банки выложите слой капусты, 2 лавровых листа, несколько горошков перца.
  • Затем выложите слой из помидоров, чередуйте овощи, пока не наполнится банка.
  • Овощи залейте кипятком и оставьте на 15 минут. Затем слейте воду в кастрюлю, добавьте соль и сахар, доведите до кипения.
  • Затем ещё раз залейте жидкость в банку, добавьте уксус и сразу закатайте стерильными крышками. Переверните банку, накройте тёплой тканью и оставьте до полного остывания.

Помидоры с капустой на зиму — ароматные и вкусные
Помидоры с капустой на зиму. Оригинальная и вкусная заготовка на зиму 4

Приятного аппетита!

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