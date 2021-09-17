Помидоры с капустой на зиму. Оригинальная и вкусная заготовка на зиму

Помидоры с капустой на зиму напомнит многим вкус детства. Такие помидоры непременно вам понравятся и вы будете готовить их каждый год.

Помидоры с капустой на зиму: ингредиенты

Капуста белокочанная — 1 шт. (одна штука) Помидоры — 1,5 кг. (полтора килограмма) Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки) Лавровый лист — по вкусу Уксус — 100 мл. (сто миллилитров) Душистый перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

Помидоры промойте и оставьте на несколько минут, чтобы стекла вода, капусту нашинкуйте. На дно простерилизованной банки выложите слой капусты, 2 лавровых листа, несколько горошков перца.

Затем выложите слой из помидоров, чередуйте овощи, пока не наполнится банка.

Овощи залейте кипятком и оставьте на 15 минут. Затем слейте воду в кастрюлю, добавьте соль и сахар, доведите до кипения.

Затем ещё раз залейте жидкость в банку, добавьте уксус и сразу закатайте стерильными крышками. Переверните банку, накройте тёплой тканью и оставьте до полного остывания.

Помидоры с капустой на зиму — ароматные и вкусные



Приятного аппетита!