Тот, кто придумал этот шедевр, заслуживает награду. Обычная картошка получается в два раза вкуснее

Закусочный торт, сформированный из картофельных блинов с начинкой из сыра, лука и свежей зелени – это просто, оригинально, необычайно вкусно и очень ароматно. Такая закуска отлично подходит к шашлыкам на пикнике.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 1 кг;

яйца, 2 шт;

мука, 5 ст.л;

яйца вареные, 3 шт;

сырок плавленый, 2 шт;

лук, 1 шт;

укроп и петрушка;

сахар, 1.5 ч.л;

соль, 2 ч.л;

уксус 9 %, 2 ст.л;

сметана и майонез по 4 ст.л;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Картофель трем на мелкой терке, солим по вкусу и перчим.

Совет: можно натереть картофель и оставить на время, чтобы он пустил сок, который потом сливается. При суховатой картошке, сок можно не сливать.

Вбиваем в картофельную массу 2 яйца, добавляем муку и вымешиваем до однородности.

Смазываем сковороду растительным маслом и выпекаем тонкие картофельные блины. Остужаем их.

Режем лук мелким кубиком, смешиваем с солью и сахаром, уксусом и теплой водой (одну чайную ложку соли, полторы чайные ложки сахара, две столовые ложки уксуса).

Перемешиваем массу и оставляем мариноваться пока масса не станет холодной.

Вареные яйца трем на терке вместе с сырками, смешиваем с рубленой зеленью.

Сцеживаем и отжимаем лук.

Формируем торт, смазывая каждый блин сметаной или майонезом.

Выкладываем лук, посыпаем зеленью и яйцами с сыром.

Накрываем блином и опять все повторяем.

Собираем весь торт, накрываем пленкой и ставим в холодильник остудиться.