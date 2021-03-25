Тот, кто придумал этот шедевр, заслуживает награду. Обычная картошка получается в два раза вкуснее

Закусочный торт, сформированный из картофельных блинов с начинкой из сыра, лука и свежей зелени – это просто, оригинально, необычайно вкусно и очень ароматно. Такая закуска отлично подходит к шашлыкам на пикнике.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 1 кг;
- яйца, 2 шт;
- мука, 5 ст.л;
- яйца вареные, 3 шт;
- сырок плавленый, 2 шт;
- лук, 1 шт;
- укроп и петрушка;
- сахар, 1.5 ч.л;
- соль, 2 ч.л;
- уксус 9 %, 2 ст.л;
- сметана и майонез по 4 ст.л;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Картофель трем на мелкой терке, солим по вкусу и перчим.
Совет: можно натереть картофель и оставить на время, чтобы он пустил сок, который потом сливается. При суховатой картошке, сок можно не сливать.
Вбиваем в картофельную массу 2 яйца, добавляем муку и вымешиваем до однородности.
Смазываем сковороду растительным маслом и выпекаем тонкие картофельные блины. Остужаем их.
Режем лук мелким кубиком, смешиваем с солью и сахаром, уксусом и теплой водой (одну чайную ложку соли, полторы чайные ложки сахара, две столовые ложки уксуса).
Перемешиваем массу и оставляем мариноваться пока масса не станет холодной.
Вареные яйца трем на терке вместе с сырками, смешиваем с рубленой зеленью.
Сцеживаем и отжимаем лук.
Формируем торт, смазывая каждый блин сметаной или майонезом.
Выкладываем лук, посыпаем зеленью и яйцами с сыром.
Накрываем блином и опять все повторяем.
Собираем весь торт, накрываем пленкой и ставим в холодильник остудиться.
Такой аппетитный закусочный тортик можно еще и украсить по вкусу и подавать на праздничный стол.
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