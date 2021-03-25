Популярные статьи

Свежие комментарии

Тот, кто придумал этот шедевр, заслуживает награду. Обычная картошка получается в два раза вкуснее

Закусочный торт, сформированный из картофельных блинов с начинкой из сыра, лука и свежей зелени – это просто, оригинально, необычайно вкусно и очень ароматно. Такая закуска отлично подходит к шашлыкам на пикнике.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 1 кг;
  • яйца, 2 шт;
  • мука, 5 ст.л;
  • яйца вареные, 3 шт;
  • сырок плавленый, 2 шт;
  • лук, 1 шт;
  • укроп и петрушка;
  • сахар, 1.5 ч.л;
  • соль, 2 ч.л;
  • уксус 9 %, 2 ст.л;
  • сметана и майонез по 4 ст.л;
  • соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Картофель трем на мелкой терке, солим по вкусу и перчим.

Совет: можно натереть картофель и оставить на время, чтобы он пустил сок, который потом сливается. При суховатой картошке, сок можно не сливать.

Вбиваем в картофельную массу 2 яйца, добавляем муку и вымешиваем до однородности.

Тот, кто придумал этот шедевр, заслуживает награду. Обычная картошка получается в два раза вкуснее

Смазываем сковороду растительным маслом и выпекаем тонкие картофельные блины. Остужаем их.

Тот, кто придумал этот шедевр, заслуживает награду. Обычная картошка получается в два раза вкуснее

Тот, кто придумал этот шедевр, заслуживает награду. Обычная картошка получается в два раза вкуснее

Режем лук мелким кубиком, смешиваем с солью и сахаром, уксусом и теплой водой (одну чайную ложку соли, полторы чайные ложки сахара, две столовые ложки уксуса).

Перемешиваем массу и оставляем мариноваться пока масса не станет холодной.

Тот, кто придумал этот шедевр, заслуживает награду. Обычная картошка получается в два раза вкуснее

Вареные яйца трем на терке вместе с сырками, смешиваем с рубленой зеленью.

Сцеживаем и отжимаем лук.

Формируем торт, смазывая каждый блин сметаной или майонезом.

Выкладываем лук, посыпаем зеленью и яйцами с сыром.

Тот, кто придумал этот шедевр, заслуживает награду. Обычная картошка получается в два раза вкуснее

Накрываем блином и опять все повторяем.

Тот, кто придумал этот шедевр, заслуживает награду. Обычная картошка получается в два раза вкуснее

Собираем весь торт, накрываем пленкой и ставим в холодильник остудиться.

Тот, кто придумал этот шедевр, заслуживает награду. Обычная картошка получается в два раза вкуснее

Такой аппетитный закусочный тортик можно еще и украсить по вкусу и подавать на праздничный стол.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх