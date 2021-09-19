Яблочная шарлотка: теперь еще вкуснее. Быстрый пирог из простых составляющих

Такая шарлотка получается не только вкусной и воздушной, но и очень красивой – я ее всегда готовлю к приходу гостей. Плюс рецепта – процесс готовки не занимает много времени.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 4 шт;
- мука, 10 г;
- сахар, 160 г;
- ванилин по вкусу;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- соль щепотка;
- яблоки, 3 шт.
Для декора пирога:
- яблоки, 3 шт;
- масло сливочное, 20 г;
- сахар, 50 г;
- корица.
Процесс приготовления
Яблоки для декора режем дольками со средней толщиной.
Сливочное масло топим в сковороде, насыпаем сахар и перемешиваем на небольшом огне до появления хорошей пены.
Высыпаем яблочные дольки и перемешиваем.
Совет: лучше брать кисло-сладкие сорта яблок, они сохранят свою форму и будут нужной мягкости.
Тушим около 10 минут – до легкой мягкости. Старайтесь перемешивать так, чтобы дольки не ломались.
Посыпаем корицей, тушим пару минут и остужаем.
Яйца с солью взбиваем миксером до пышности.
Всыпаем сахар и ванилин по вкусу и взбиваем до стойкой, белой массы.
Яблоки для теста очищаем от кожуры и режем кусочками.
Форму для выпекания застилаем пергаментом и смазываем маслом.
Красиво веером выкладываем карамельные дольки на дно формы.
В массу всыпаем просеянную муку с разрыхлителем частями и лопаткой вымешиваем тесто до однородности.
Соединяем тесто с кусочками яблок.
Дольки в форме заливаем карамелью со сковороды и выкладываем тесто, разравниваем его.
Выпекаем при 180 градусах около 40 – 45 минут.
Остужаем пирог в форме 20 минут, затем переворачиваем на решетку и остужаем.
Мягкий, нежный, красивый и ароматный пирог точно понравится вам и вашим гостям. Карамельные яблочки будут мягкими, янтарными.
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