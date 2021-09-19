Яблочная шарлотка: теперь еще вкуснее. Быстрый пирог из простых составляющих

Такая шарлотка получается не только вкусной и воздушной, но и очень красивой – я ее всегда готовлю к приходу гостей. Плюс рецепта – процесс готовки не занимает много времени.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 4 шт;

мука, 10 г;

сахар, 160 г;

ванилин по вкусу;

разрыхлитель, 1 ч.л;

соль щепотка;

яблоки, 3 шт.

Для декора пирога:

яблоки, 3 шт;

масло сливочное, 20 г;

сахар, 50 г;

корица.

Процесс приготовления

Яблоки для декора режем дольками со средней толщиной.

Сливочное масло топим в сковороде, насыпаем сахар и перемешиваем на небольшом огне до появления хорошей пены.

Высыпаем яблочные дольки и перемешиваем.

Совет: лучше брать кисло-сладкие сорта яблок, они сохранят свою форму и будут нужной мягкости.

Тушим около 10 минут – до легкой мягкости. Старайтесь перемешивать так, чтобы дольки не ломались.

Посыпаем корицей, тушим пару минут и остужаем.

Яйца с солью взбиваем миксером до пышности.

Всыпаем сахар и ванилин по вкусу и взбиваем до стойкой, белой массы.

Яблоки для теста очищаем от кожуры и режем кусочками.

Форму для выпекания застилаем пергаментом и смазываем маслом.

Красиво веером выкладываем карамельные дольки на дно формы.

В массу всыпаем просеянную муку с разрыхлителем частями и лопаткой вымешиваем тесто до однородности.

Соединяем тесто с кусочками яблок.

Дольки в форме заливаем карамелью со сковороды и выкладываем тесто, разравниваем его.

Выпекаем при 180 градусах около 40 – 45 минут.

Остужаем пирог в форме 20 минут, затем переворачиваем на решетку и остужаем.

Мягкий, нежный, красивый и ароматный пирог точно понравится вам и вашим гостям. Карамельные яблочки будут мягкими, янтарными.