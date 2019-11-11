Самые сочные и вкусные котлетки, а все благодаря начинке

Ингредиенты:
Индюшиный фарш 1 кг
Яйцо 2 шт.
Батон 0,5 шт.
Майонез 2 ст. л.
Молоко 120 мл
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу
Твердый сыр 250 г
Сливочное масло 50 г
Помидор 2 шт.
Подсолнечное масло 2 ст. л.
Приготовление:
Батон необходимо замочить в молоке, затем разотрите и отправьте его в фарш.
В смесь добавьте яйца и майонез, посолите, поперчите.
50 г сыра и сливочное масло нарежьте на небольшие брусочки.
Из фарша сделайте лепешки и внутрь выложите по брусочку масла и сыра, сделайте закрытую котлету.
Обжарьте на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны.
На противень выложите котлеты, вылейте масло со сковороды, на котлеты выложите ломтики помидоров и посыпьте тертым сыром. Можете смазать майонезом.
Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 30 минут.
Приятного аппетита!!!
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