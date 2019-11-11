Скатерть-Самобранка

5 419 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гаранина
    "На одну трехлитровую банку понадобится:.... " Только про чеснок не очень понятно: вероятно - 1-...До весны ничего н...
  • Татьяна Гаранина
    В каждую баночку еще добавляю по чайной ложке уксусной эссенции.До весны ничего н...
  • Елена Шувалова
    Добрый день. 1-3 ст.л. чеснока на банку? банки какого объема?Эссенция в банки или в маринад?До весны ничего н...

Самые сочные и вкусные котлетки, а все благодаря начинке


Самые сочные и вкусные котлетки, а все благодаря начинке

Ингредиенты:
Индюшиный фарш 1 кг

Яйцо 2 шт.

Батон 0,5 шт.

Майонез 2 ст. л.

Молоко 120 мл

Соль по вкусу

Черный перец (молотый) по вкусу

Твердый сыр 250 г

Сливочное масло 50 г

Помидор 2 шт.

Подсолнечное масло 2 ст. л.

Приготовление:

Батон необходимо замочить в молоке, затем разотрите и отправьте его в фарш.

В смесь добавьте яйца и майонез, посолите, поперчите.

50 г сыра и сливочное масло нарежьте на небольшие брусочки.

Из фарша сделайте лепешки и внутрь выложите по брусочку масла и сыра, сделайте закрытую котлету.

Самые сочные и вкусные котлетки, а все благодаря начинке

Обжарьте на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны.

Самые сочные и вкусные котлетки, а все благодаря начинке

На противень выложите котлеты, вылейте масло со сковороды, на котлеты выложите ломтики помидоров и посыпьте тертым сыром. Можете смазать майонезом.

Самые сочные и вкусные котлетки, а все благодаря начинке

Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 30 минут.

Приятного аппетита!!!

Самые сочные и вкусные котлетки, а все благодаря начинке

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!

Ссылка на первоисточник
2
Обсудить

Картина дня

наверх