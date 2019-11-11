Самые сочные и вкусные котлетки, а все благодаря начинке

Ингредиенты:

Индюшиный фарш 1 кг

Яйцо 2 шт.

Батон 0,5 шт.

Майонез 2 ст. л.

Молоко 120 мл

Соль по вкусу

Черный перец (молотый) по вкусу

Твердый сыр 250 г

Сливочное масло 50 г

Помидор 2 шт.

Подсолнечное масло 2 ст. л.

Приготовление:

Батон необходимо замочить в молоке, затем разотрите и отправьте его в фарш.

В смесь добавьте яйца и майонез, посолите, поперчите.

50 г сыра и сливочное масло нарежьте на небольшие брусочки.

Из фарша сделайте лепешки и внутрь выложите по брусочку масла и сыра, сделайте закрытую котлету.

Обжарьте на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны.

На противень выложите котлеты, вылейте масло со сковороды, на котлеты выложите ломтики помидоров и посыпьте тертым сыром. Можете смазать майонезом.

Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 30 минут.

Приятного аппетита!!!