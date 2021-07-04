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Маринованные баклажаны. Едим баклажаны только в таком виде

Маринованные баклажаны получаются невероятно вкусными, сочными и ароматными.

Маринованные баклажаны: ингредиенты

Маринованные баклажаны

  1. Баклажаны — 2 шт. (две штуки)
  2. Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  3. Лук — 1 шт. (одна штука)
  4. Чеснок — 3 з. (три зубчика)
  5. Соль — 1 ч. л(одна чайная ложка)
  6. Подсолнечное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
  7. Уксус 9% — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  8. Петрушка

Способ приготовления:

  • Помойте баклажаны, отделите от плодоножек и нарежьте вдоль пластинами в 1 см.
  • Смажьте противень растительным маслом и разложите на нём баклажаны и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку на 20-25 минут.
  • Маринад: нарежьте полукольцами лук, измельчите зелень, чеснок, соль, сахар, уксус и растительное масло
  • Баклажаны достаньте из духовки, охладите и нарежьте квадратами.
  • Поместите баклажаны в маринад и тщательно перемешайте.
  • Выложите полученную смесь в банку и закройте крышкой.
  • Поставьте в холодильник на 24 часа.

Маринованные баклажаны — вкусные и ароматные.

Маринованные баклажаны. Едим баклажаны только в таком виде 2

Приятного аппетита!

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