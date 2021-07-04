Маринованные баклажаны. Едим баклажаны только в таком виде

Маринованные баклажаны получаются невероятно вкусными, сочными и ароматными.
Маринованные баклажаны: ингредиенты
- Баклажаны — 2 шт. (две штуки)
- Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Соль — 1 ч. л(одна чайная ложка)
- Подсолнечное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Уксус 9% — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Петрушка
Способ приготовления:
- Помойте баклажаны, отделите от плодоножек и нарежьте вдоль пластинами в 1 см.
- Смажьте противень растительным маслом и разложите на нём баклажаны и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку на 20-25 минут.
- Маринад: нарежьте полукольцами лук, измельчите зелень, чеснок, соль, сахар, уксус и растительное масло
- Баклажаны достаньте из духовки, охладите и нарежьте квадратами.
- Поместите баклажаны в маринад и тщательно перемешайте.
- Выложите полученную смесь в банку и закройте крышкой.
- Поставьте в холодильник на 24 часа.
Маринованные баклажаны — вкусные и ароматные.
Приятного аппетита!
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