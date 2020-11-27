Съедят за минуту. Необыкновенно вкусный салат из обычной свеклы

Это очень простой рецепт салата из овощей. Нам нужна только свекла, огурцы, яблоко и капуста. А в качестве заправки, подходит сметана и салат получается очень полезным и вкусным, витаминным. Продукты берите в любом количестве.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свекла;
- огурцы;
- капуста;
- яблоко;
- сметана;
- зелень, соль и перец.
Процесс приготовления
Сырую свеклу режем небольшими кубиками и обжариваем на небольшом количестве растительного масла. Жарим 3 минуты с каждой стороны, потом сковороду накрываем крышкой и тушим на небольшом огне еще несколько минут. Остужаем.
Капусту тонко шинкуем.
Свежий огурец режем тонкой соломкой.
Яблоко режем кусочками.
Совет: выбирайте кисло-сладкие яблоки или просто не добавляем яблоко, а салат сбрызгиваем соком лимона.
Смешиваем все овощи, заправляем сметаной, перемешиваем и пробуем на соль и досаливаем.
Добавляем рубленую зелень по вкусу и подаем к столу.
Отлично сочетается салат с мясными и рыбными закусками, гарнирами.
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