Съедят за минуту. Необыкновенно вкусный салат из обычной свеклы

Это очень простой рецепт салата из овощей. Нам нужна только свекла, огурцы, яблоко и капуста. А в качестве заправки, подходит сметана и салат получается очень полезным и вкусным, витаминным. Продукты берите в любом количестве.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свекла;

огурцы;

капуста;

яблоко;

сметана;

зелень, соль и перец.

Процесс приготовления

Сырую свеклу режем небольшими кубиками и обжариваем на небольшом количестве растительного масла. Жарим 3 минуты с каждой стороны, потом сковороду накрываем крышкой и тушим на небольшом огне еще несколько минут. Остужаем.

Капусту тонко шинкуем.

Свежий огурец режем тонкой соломкой.

Яблоко режем кусочками.

Совет: выбирайте кисло-сладкие яблоки или просто не добавляем яблоко, а салат сбрызгиваем соком лимона.

Смешиваем все овощи, заправляем сметаной, перемешиваем и пробуем на соль и досаливаем.

Добавляем рубленую зелень по вкусу и подаем к столу.

Отлично сочетается салат с мясными и рыбными закусками, гарнирами.