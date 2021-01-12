Пирог с рыбой в духовке: простой и сытный пирог с рыбой порадует семью и друзей

Пирог с рыбой в духовке – или иными словами «рыбник», приготовить не сложно! А получится он очень вкусным! С удовольствием поедят как взрослые, так и дети!

Пирог с рыбой в духовке: ингредиенты

Начинка

200 (двести) гр – картофеля 250 (двести пятьдесят) гр – рыбы 50 (пятьдесят) гр – лука репчатого Соль и черный молотый перец по вкусу 30 (тридцать) гр – сливочного масла

Тесто

1 (одна) шт – яиц 40 (сорок) мл – подсолнечного масла 200 (двести) гр – молока 300 (триста) гр – муки 30 (тридцать) гр – картофельного крахмала 1 (одна) ч. ложка – сахара 1 (одна) ч. ложка – сухих дрожжей

Пирог с рыбой в духовке: рецепт

Брать лучше рыбу с небольшим количеством костей. Очистите рыбу от костей, внутренностей, чешуи, удалите плавники и разделайте филе, нарежьте на кусочки. Посолите, поперчите, полейте растительным маслом

Займемся пока тестом. Теплым молоком залейте дрожжи, добавьте сахар и ждите, пока забродят. Добавьте яйцо и масло. Перемешайте

Потихоньку всыпьте муку и крахмал

Замесите тесто и уберите в теплое место на полтора часа. Как только оно подойдет, раскатайте его в пласт в два раза больше, чем форма. Постелите на форму, чтобы края свисали

Картошку нарежьте мелким кубиком, выложите на тесто. Посолите и поперчите

Посолите и поперчите Положите на картофель кусочки сливочного масла. Затем положите нарезанный лук, сверху выложите рыбу

Тесто плотно защипите, соедините края и сделайте косичку. В нескольких местах проткните вилкой пирог. Смажьте взбитым яйцом и отправьте в предварительно разогретую духовку до 160 градусов на сорок минут

Пирог с рыбой в духовке готов!

К такому пирогу еще подойдет и рис! Так он будет намного сытнее. На здоровье.