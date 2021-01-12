Пирог с рыбой в духовке: простой и сытный пирог с рыбой порадует семью и друзей

Пирог с рыбой в духовке – или иными словами «рыбник», приготовить не сложно! А получится он очень вкусным! С удовольствием поедят как взрослые, так и дети!
Пирог с рыбой в духовке: ингредиенты
Начинка
- 200 (двести) гр – картофеля
- 250 (двести пятьдесят) гр – рыбы
- 50 (пятьдесят) гр – лука репчатого
- Соль и черный молотый перец по вкусу
- 30 (тридцать) гр – сливочного масла
Тесто
- 1 (одна) шт – яиц
- 40 (сорок) мл – подсолнечного масла
- 200 (двести) гр – молока
- 300 (триста) гр – муки
- 30 (тридцать) гр – картофельного крахмала
- 1 (одна) ч. ложка – сахара
- 1 (одна) ч. ложка – сухих дрожжей
Пирог с рыбой в духовке: рецепт
- Брать лучше рыбу с небольшим количеством костей. Очистите рыбу от костей, внутренностей, чешуи, удалите плавники и разделайте филе, нарежьте на кусочки. Посолите, поперчите, полейте растительным маслом
- Займемся пока тестом. Теплым молоком залейте дрожжи, добавьте сахар и ждите, пока забродят. Добавьте яйцо и масло. Перемешайте
- Потихоньку всыпьте муку и крахмал
- Замесите тесто и уберите в теплое место на полтора часа. Как только оно подойдет, раскатайте его в пласт в два раза больше, чем форма. Постелите на форму, чтобы края свисали
- Картошку нарежьте мелким кубиком, выложите на тесто. Посолите и поперчите
- Положите на картофель кусочки сливочного масла. Затем положите нарезанный лук, сверху выложите рыбу
- Тесто плотно защипите, соедините края и сделайте косичку. В нескольких местах проткните вилкой пирог. Смажьте взбитым яйцом и отправьте в предварительно разогретую духовку до 160 градусов на сорок минут
Пирог с рыбой в духовке готов!
К такому пирогу еще подойдет и рис! Так он будет намного сытнее. На здоровье.
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