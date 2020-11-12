Скатерть-Самобранка

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Можно все выложить слоями! Но я всегда сворачиваю трубочкой

Куриные рулетики можно сделать с самой разной начинкой. Я решила попробовать с капустой. Вы знаете, получилось очень и очень вкусно, оригинальный вкус, а какой аромат стоял, когда все запекалось в духовке.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • грудка куриная, 750 г;
  • лук, 100 г;
  • морковь, 50 г;
  • капуста, 1 кг;
  • соль, перец, специи, зелень;
  • масло растительное, 20 г;
  • паста томатная, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Груду режем на ломти и каждый хорошо отбиваем.

Посыпаем мясо солью, перцем и вашими любимыми специями, оставляем мариноваться.

Капусту шинкуем, солим и переминаем рукой.

Обжариваем на растительном масле лук кубиком и тертую на крупной терке морковь.

Добавляем овощи в капусту, заправляем смесью перцев и томатной пастой.

Ставим кастрюлю на небольшой огонь и тушим капусту с овощами 40 минут.

Выкладываем на каждую отбивную капусту, сворачиваем рулеты и складываем их в форму для запекания, предварительно смазав ее растительным маслом.

Кусок пергамента смазываем растительным маслом и накрываем форму.

Запекаем при 200 градусах около 30 минут.

Можно все выложить слоями! Но я всегда сворачиваю трубочкой

Подаем с разными гарнирами, очень вкусно с салатами, картофельным пюре.

Можно все выложить слоями! Но я всегда сворачиваю трубочкой

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