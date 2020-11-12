Можно все выложить слоями! Но я всегда сворачиваю трубочкой

Куриные рулетики можно сделать с самой разной начинкой. Я решила попробовать с капустой. Вы знаете, получилось очень и очень вкусно, оригинальный вкус, а какой аромат стоял, когда все запекалось в духовке.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- грудка куриная, 750 г;
- лук, 100 г;
- морковь, 50 г;
- капуста, 1 кг;
- соль, перец, специи, зелень;
- масло растительное, 20 г;
- паста томатная, 3 ст.л.
Процесс приготовления
Груду режем на ломти и каждый хорошо отбиваем.
Посыпаем мясо солью, перцем и вашими любимыми специями, оставляем мариноваться.
Капусту шинкуем, солим и переминаем рукой.
Обжариваем на растительном масле лук кубиком и тертую на крупной терке морковь.
Добавляем овощи в капусту, заправляем смесью перцев и томатной пастой.
Ставим кастрюлю на небольшой огонь и тушим капусту с овощами 40 минут.
Выкладываем на каждую отбивную капусту, сворачиваем рулеты и складываем их в форму для запекания, предварительно смазав ее растительным маслом.
Кусок пергамента смазываем растительным маслом и накрываем форму.
Запекаем при 200 градусах около 30 минут.
Подаем с разными гарнирами, очень вкусно с салатами, картофельным пюре.
Свежие комментарии