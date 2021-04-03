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Супер вкусный Шоколадный Пирог без возни и заморочек

Если воспользуетесь нашим рецептом, то сможете приготовить вкусный шоколадный пирог без всяких там заморочек.

Чтобы приготовить вкусный шоколадный пирог, понадобится:

  • четыреста пятьдесят граммов муки

шоколадный пирог

  • триста тридцать граммов сахарного песка
  • четыре столовые ложки какао
  • две с половиной чайные ложки разрыхлителя
  • ванилин
  • щепотка соли
  • два яйца
  • по стакану молока и кипятка
  • сто двадцать пять миллилитров растительного масла

Для глазури шоколадного пирога:

Супер вкусный Шоколадный Пирог без возни и заморочек 28

  • сто пятьдесят граммов шоколада + три столовые ложки молока

Шоколадный пирог: Как приготовить

Для начала надо приготовить корж для пирога:

  • В отдельной глубокой емкости смешать муку, щепотку соли, сахарный песок, разрыхлитель, ванилин и какао.

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  • Все тщательно перемешать.
  • Духовку заранее включить и прогреть до ста восьмидесяти градусов.
  • В отдельную глубокую чашу вбить яйца.
  • Влить туда же молоко и растительное масло.
  • Начать перемешивать миксером. В процессе перемешивания нужно постепенно добавлять кипяток.
  • Получившуюся жидкую смесь в три приема добавлять в емкость с мукой и другими сухими продуктами.
  • После каждого раза перемешивать все, до получения однородной массы.
  • Противень сбрызнуть водой и застелить бумагой для выпечки.
  • Получившееся однородное тесто выложить в противень.
  • Равномерно распределить тесто по всей поверхности противня.
  • Отправить противень с тестом в уже разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку примерно на сорок минут. Готовность теста можно проверить при помощи деревянной шпажки.
  • Готовый корж переложить на решетку и дать ему остыть.

Готовим шоколадную глазурь

шоколадный пирог

  • Шоколад разбить на кусочки и поместить в отдельную миску.
  • Добавить молоко.
  • Все перемешать и развести на водяной бане.

А теперь нужно оформить пирог:

  • Остывший корж смазать получившейся шоколадной глазурью.
  • Разровнять глазурь по поверхности.

Супер вкусный Шоколадный Пирог без возни и заморочек 30

Вот и готов наш вкусный шоколадный пирог.

Разрежьте его на порционные кусочки и подайте к столу вместе с ароматным свежезаваренным чаем.

Для тех кто не может без сладкого, представляем видео рецеты сладостей:

Приятного чаепития!

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