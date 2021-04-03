Супер вкусный Шоколадный Пирог без возни и заморочек

Если воспользуетесь нашим рецептом, то сможете приготовить вкусный шоколадный пирог без всяких там заморочек.

Чтобы приготовить вкусный шоколадный пирог, понадобится:

четыреста пятьдесят граммов муки

триста тридцать граммов сахарного песка

четыре столовые ложки какао

две с половиной чайные ложки разрыхлителя

ванилин

щепотка соли

два яйца

по стакану молока и кипятка

сто двадцать пять миллилитров растительного масла

Для глазури шоколадного пирога:

сто пятьдесят граммов шоколада + три столовые ложки молока

Шоколадный пирог: Как приготовить

Для начала надо приготовить корж для пирога:

В отдельной глубокой емкости смешать муку, щепотку соли, сахарный песок, разрыхлитель, ванилин и какао.

Все тщательно перемешать.

Духовку заранее включить и прогреть до ста восьмидесяти градусов.

В отдельную глубокую чашу вбить яйца.

Влить туда же молоко и растительное масло.

Начать перемешивать миксером. В процессе перемешивания нужно постепенно добавлять кипяток.

Получившуюся жидкую смесь в три приема добавлять в емкость с мукой и другими сухими продуктами.

После каждого раза перемешивать все, до получения однородной массы.

Противень сбрызнуть водой и застелить бумагой для выпечки.

Получившееся однородное тесто выложить в противень.

Равномерно распределить тесто по всей поверхности противня.

Отправить противень с тестом в уже разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку примерно на сорок минут. Готовность теста можно проверить при помощи деревянной шпажки.

Готовый корж переложить на решетку и дать ему остыть.

Готовим шоколадную глазурь

Шоколад разбить на кусочки и поместить в отдельную миску.

Добавить молоко.

Все перемешать и развести на водяной бане.

А теперь нужно оформить пирог:

Остывший корж смазать получившейся шоколадной глазурью.

Разровнять глазурь по поверхности.

Вот и готов наш вкусный шоколадный пирог.

Разрежьте его на порционные кусочки и подайте к столу вместе с ароматным свежезаваренным чаем.

Для тех кто не может без сладкого, представляем видео рецеты сладостей:

Приятного чаепития!