Супер вкусный Шоколадный Пирог без возни и заморочек

Если воспользуетесь нашим рецептом, то сможете приготовить вкусный шоколадный пирог без всяких там заморочек.
Чтобы приготовить вкусный шоколадный пирог, понадобится:
- четыреста пятьдесят граммов муки
- триста тридцать граммов сахарного песка
- четыре столовые ложки какао
- две с половиной чайные ложки разрыхлителя
- ванилин
- щепотка соли
- два яйца
- по стакану молока и кипятка
- сто двадцать пять миллилитров растительного масла
Для глазури шоколадного пирога:
- сто пятьдесят граммов шоколада + три столовые ложки молока
Шоколадный пирог: Как приготовить
Для начала надо приготовить корж для пирога:
- В отдельной глубокой емкости смешать муку, щепотку соли, сахарный песок, разрыхлитель, ванилин и какао.
- Все тщательно перемешать.
- Духовку заранее включить и прогреть до ста восьмидесяти градусов.
- В отдельную глубокую чашу вбить яйца.
- Влить туда же молоко и растительное масло.
- Начать перемешивать миксером. В процессе перемешивания нужно постепенно добавлять кипяток.
- Получившуюся жидкую смесь в три приема добавлять в емкость с мукой и другими сухими продуктами.
- После каждого раза перемешивать все, до получения однородной массы.
- Противень сбрызнуть водой и застелить бумагой для выпечки.
- Получившееся однородное тесто выложить в противень.
- Равномерно распределить тесто по всей поверхности противня.
- Отправить противень с тестом в уже разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку примерно на сорок минут. Готовность теста можно проверить при помощи деревянной шпажки.
- Готовый корж переложить на решетку и дать ему остыть.
Готовим шоколадную глазурь
- Шоколад разбить на кусочки и поместить в отдельную миску.
- Добавить молоко.
- Все перемешать и развести на водяной бане.
А теперь нужно оформить пирог:
- Остывший корж смазать получившейся шоколадной глазурью.
- Разровнять глазурь по поверхности.
Вот и готов наш вкусный шоколадный пирог.
Разрежьте его на порционные кусочки и подайте к столу вместе с ароматным свежезаваренным чаем.
Для тех кто не может без сладкого, представляем видео рецеты сладостей:
Приятного чаепития!
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