Попробовал однажды необычное оливье и теперь готовлю только так

Я прекрасно знаю, что во многих семьях есть свои традиции готовки оливье: одни делают его без- картофеля, другие с мясом птицы отварным или копченым. Тоже самое и с колбасой – она может быть и вареной, и копченой, полукопченой, можно еще использовать и отварные свиные или говяжьи языки. Хочу поделиться с вами и своим рецептом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 3 – 4 шт;

яйца, 6 шт;

лук, 1 шт;

морковь, 1 шт;

огурцы соленые, 2 шт;

горошек, 1 банка;

мясо куриное, запеченное в духовке;

майонез.

Процесс приготовления

Я отвариваю овощи за ночь – когда они постоят в холоде, они проще очищаются и легче нарезаются, не склеиваются между собой.

Овощи и яйца чистим, режем кубиком.

Куриное мясо также режем кусочками.

Совет: для салата отлично подходит вчерашнее запеченное куриное мясо, предварительно замаринованное. Также я иногда просто беру филе, режу на большие куски, мариную в специях и ароматных травах и обжариваю на минимальном количестве растительного масла на сковороде до румяности. Остужаю и режу кусочками. Такой вариант мяса также делает салат очень вкусным, с оригинальными, пикантными нотками.

Можно еще добавить свежий огурец и яблоко, зелень – но это по вкусу.