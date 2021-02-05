Попробовал однажды необычное оливье и теперь готовлю только так

Я прекрасно знаю, что во многих семьях есть свои традиции готовки оливье: одни делают его без- картофеля, другие с мясом птицы отварным или копченым. Тоже самое и с колбасой – она может быть и вареной, и копченой, полукопченой, можно еще использовать и отварные свиные или говяжьи языки. Хочу поделиться с вами и своим рецептом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 3 – 4 шт;
- яйца, 6 шт;
- лук, 1 шт;
- морковь, 1 шт;
- огурцы соленые, 2 шт;
- горошек, 1 банка;
- мясо куриное, запеченное в духовке;
- майонез.
Процесс приготовления
Я отвариваю овощи за ночь – когда они постоят в холоде, они проще очищаются и легче нарезаются, не склеиваются между собой.
Овощи и яйца чистим, режем кубиком.
Куриное мясо также режем кусочками.
Совет: для салата отлично подходит вчерашнее запеченное куриное мясо, предварительно замаринованное. Также я иногда просто беру филе, режу на большие куски, мариную в специях и ароматных травах и обжариваю на минимальном количестве растительного масла на сковороде до румяности. Остужаю и режу кусочками. Такой вариант мяса также делает салат очень вкусным, с оригинальными, пикантными нотками.
Можно еще добавить свежий огурец и яблоко, зелень – но это по вкусу.
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