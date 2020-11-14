Один раз так сделаете и будете делать так всегда! Вкуснятина на завтрак за считанные минуты

Еще один быстрый и вкусный рецепт завтрака или перекуса, блюда, которое вы можете взять с собой на пикник. Минимум ингредиентов, времени на готовку и максимум удовольствия от вкуса и аромата.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- тесто слоеное бездрожжевое, 450 г;
- лук, 2 крупных шт;
- желток, 1 шт;
- соль, перец, специи кунжут.
Процесс приготовления
Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем до полуготовности. Солим, перчим, добавляем любимые специи и рубленую зелень.
Тесто заранее вынимаем из морозильной камеры и размораживаем.
Раскатываем тесто и вырезаем круги.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем круги из теста.
В середину кладем лук, сверху накрываем вторым кругом из теста и края защипываем.
Желток взбиваем, смазываем слойки, обсыпаем их кунжутом.
Выпекаем при 180 градусах около 20 минут.
Такие слойки можно еще сделать не только с луком, но и с обжаренными грибами, плавленым сыром, твердым сыром с зеленью, соленым творогом с зеленью и т.д.
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