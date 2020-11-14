Один раз так сделаете и будете делать так всегда! Вкуснятина на завтрак за считанные минуты

Еще один быстрый и вкусный рецепт завтрака или перекуса, блюда, которое вы можете взять с собой на пикник. Минимум ингредиентов, времени на готовку и максимум удовольствия от вкуса и аромата.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

тесто слоеное бездрожжевое, 450 г;

лук, 2 крупных шт;

желток, 1 шт;

соль, перец, специи кунжут.

Процесс приготовления

Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем до полуготовности. Солим, перчим, добавляем любимые специи и рубленую зелень.

Тесто заранее вынимаем из морозильной камеры и размораживаем.

Раскатываем тесто и вырезаем круги.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем круги из теста.

В середину кладем лук, сверху накрываем вторым кругом из теста и края защипываем.

Желток взбиваем, смазываем слойки, обсыпаем их кунжутом.

Выпекаем при 180 градусах около 20 минут.