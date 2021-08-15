Булочки превращаются в пряники. Готовлю с удовольствием из влажного теста

Тесто с творогом всегда получается очень мягким и нежным, влажным, оно долго остается свежим. Поэтому его так любят использовать для куличей и пирожков, пирогов.

На второй день превращаются в пряники!

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 250 г;

масло сливочное, 100 г;

яйцо, 1 шт;

ванилин;

сахар, 50 г;

соль щепотка;

разрыхлитель, 1 ч.л;

мука, около 320 г;

белок, 1 шт;

кокосовая стружка, 10 г;

сахар, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Яйца перетираем с сахаром, щепоткой соли и ванилином по вкусу.

Добавляем размягченное сливочное масло и хорошо перемешиваем.

Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем, частями вводим в тесто.

Совет: всыпайте только частями, чтобы не переборщить с мукой и не сделать тесто слишком тугим. Масса должна быть мягкой и эластичной.

Делим тесто на 2 части и каждую раскатываем в пласт на столе, присыпанном мукой.

Взбитым белком смазываем тесто, посыпаем кокосовой стружкой и сахаром, сворачиваем тугим рулетом, режем на порционные кусочки.

Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, смазываем желтком.

Выпекаем в духовке при 180 градусах около 20 – 30 минут, смотрите по своей духовке.