Булочки превращаются в пряники. Готовлю с удовольствием из влажного теста

Тесто с творогом всегда получается очень мягким и нежным, влажным, оно долго остается свежим. Поэтому его так любят использовать для куличей и пирожков, пирогов.
На второй день превращаются в пряники!
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
творог, 250 г;
масло сливочное, 100 г;
яйцо, 1 шт;
ванилин;
сахар, 50 г;
соль щепотка;
разрыхлитель, 1 ч.л;
мука, около 320 г;
белок, 1 шт;
кокосовая стружка, 10 г;
сахар, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Яйца перетираем с сахаром, щепоткой соли и ванилином по вкусу.
Добавляем размягченное сливочное масло и хорошо перемешиваем.
Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем, частями вводим в тесто.
Совет: всыпайте только частями, чтобы не переборщить с мукой и не сделать тесто слишком тугим. Масса должна быть мягкой и эластичной.
Делим тесто на 2 части и каждую раскатываем в пласт на столе, присыпанном мукой.
Взбитым белком смазываем тесто, посыпаем кокосовой стружкой и сахаром, сворачиваем тугим рулетом, режем на порционные кусочки.
Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, смазываем желтком.
Выпекаем в духовке при 180 градусах около 20 – 30 минут, смотрите по своей духовке.
Булочки получаются мягкими, не сыпучими, ароматными.Творожное тесто отлично сочетается с разными начинками, поэтому меняя наполнитель, у вас будут разные угощения для своей семьи и гостей.
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