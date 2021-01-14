Салат с тунцом и сыром: порадуйте себя и свою семью без повода, приготовив этот замечательный салатик

Салат с тунцом и сыром – невероятно гармоничный салат. Яйца, лук, сыр, тунец! Выкладываем в правильной очередности, и получаем наивкуснейший салат.

Салат с тунцом и сыром: ингредиенты

100 (сто) гр – сливочного масла 100 (сто) гр – твердого сыра 185 (сто восемьдесят пять) гр – консервированного тунца 200 (двести) гр – майонеза 1 (одна) шт – лука 5 (пять) шт – яиц

Салат с тунцом и сыром: рецепт

Масло должно быть замороженным. Натрите его на крупной терке

Мясо тунца хорошо разомните вилкой

Яйца отварите. Белки натрите на крупной терке, желтки на мелкой

Лук нарежьте мелко

Сыр натрите мелко

Выкладываем салат: белки, сыр, половина количества тунца, сеточка майонеза, сливочное масло, лук, мясо тунца, сетка майонезная и желтки.

Салат с тунцом и сыром готов: Видео

Салат получился очень праздничным! Поэтому спокойно готовьте его на праздники, мероприятия! Кукуруза консервированная тоже сюда отлично подойдет! Ориентируйтесь на свои вкусы, предпочтения. Готовьте с удовольствием и на здоровье.