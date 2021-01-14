Салат с тунцом и сыром: порадуйте себя и свою семью без повода, приготовив этот замечательный салатик

Салат с тунцом и сыром – невероятно гармоничный салат. Яйца, лук, сыр, тунец! Выкладываем в правильной очередности, и получаем наивкуснейший салат.
Салат с тунцом и сыром: ингредиенты
- 100 (сто) гр – сливочного масла
- 100 (сто) гр – твердого сыра
- 185 (сто восемьдесят пять) гр – консервированного тунца
- 200 (двести) гр – майонеза
- 1 (одна) шт – лука
- 5 (пять) шт – яиц
Салат с тунцом и сыром: рецепт
- Масло должно быть замороженным. Натрите его на крупной терке
- Мясо тунца хорошо разомните вилкой
- Яйца отварите. Белки натрите на крупной терке, желтки на мелкой
- Лук нарежьте мелко
- Сыр натрите мелко
- Выкладываем салат: белки, сыр, половина количества тунца, сеточка майонеза, сливочное масло, лук, мясо тунца, сетка майонезная и желтки.
Салат с тунцом и сыром готов: Видео
Салат получился очень праздничным! Поэтому спокойно готовьте его на праздники, мероприятия! Кукуруза консервированная тоже сюда отлично подойдет! Ориентируйтесь на свои вкусы, предпочтения. Готовьте с удовольствием и на здоровье.
Свежие комментарии