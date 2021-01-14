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Салат с тунцом и сыром: порадуйте себя и свою семью без повода, приготовив этот замечательный салатик

Салат с тунцом и сыром – невероятно гармоничный салат. Яйца, лук, сыр, тунец! Выкладываем в правильной очередности, и получаем наивкуснейший салат.

Салат с тунцом и сыром: ингредиенты

Салат с тунцом и сыром

  1. 100 (сто) гр – сливочного масла
  2. 100 (сто) гр – твердого сыра
  3. 185 (сто восемьдесят пять) гр – консервированного тунца
  4. 200 (двести) гр – майонеза
  5. 1 (одна) шт – лука
  6. 5 (пять) шт – яиц

Салат с тунцом и сыром: рецепт

Салат с тунцом и сыром

  • Масло должно быть замороженным. Натрите его на крупной терке
  • Мясо тунца хорошо разомните вилкой
  • Яйца отварите. Белки натрите на крупной терке, желтки на мелкой
  • Лук нарежьте мелко
  • Сыр натрите мелко
  • Выкладываем салат: белки, сыр, половина количества тунца, сеточка майонеза, сливочное масло, лук, мясо тунца, сетка майонезная и желтки.

Салат с тунцом и сыром готов: Видео

Салат получился очень праздничным! Поэтому спокойно готовьте его на праздники, мероприятия! Кукуруза консервированная тоже сюда отлично подойдет! Ориентируйтесь на свои вкусы, предпочтения. Готовьте с удовольствием и на здоровье.

Салат с тунцом и сыром

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