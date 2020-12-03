Салат «Новинка»! Вкусный салат с оригинальным сочетанием продуктов

Вкусный салат с оригинальным сочетанием продуктов. Главный компонент салата – это копченое мясо, которое можно заменить ветчиной, тоже получается вкусно, особенно с маринованными грибочками и свежим огурцом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мясо копченое, 200 г;

огурцы свежие, 2 шт;

лук обычный или красный, 1 шт;

яйца, 3 шт;

грибы маринованные, 1 баночка;

сыр, 100 г;

соль, перец, майонез.

Процесс приготовления

Салат формируется слоями и каждый слой покрываем сеточкой из майонеза. Также можно просто смешать все продукты и подавать блюдо в салатнике.

Первый слой – мясо копченое или ветчина, порезанные небольшим кубиком.

Второй слой – кусочки маринованных грибов.\Третий слой – кубики лука.

Третий слой – свежий огурец кубиком.

Четвертый слой – кубики яиц.

Пятый слой – мясо.

Покрываем салат майонезом и отправляем в холодильник на 1 час.

Перед подачей посыпаем салат тертым на мелкой терке сыром, украшаем веточками зелени.