Салат «Новинка»! Вкусный салат с оригинальным сочетанием продуктов

Вкусный салат с оригинальным сочетанием продуктов. Главный компонент салата – это копченое мясо, которое можно заменить ветчиной, тоже получается вкусно, особенно с маринованными грибочками и свежим огурцом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мясо копченое, 200 г;
- огурцы свежие, 2 шт;
- лук обычный или красный, 1 шт;
- яйца, 3 шт;
- грибы маринованные, 1 баночка;
- сыр, 100 г;
- соль, перец, майонез.
Процесс приготовления
Салат формируется слоями и каждый слой покрываем сеточкой из майонеза. Также можно просто смешать все продукты и подавать блюдо в салатнике.
Первый слой – мясо копченое или ветчина, порезанные небольшим кубиком.
Второй слой – кусочки маринованных грибов.\Третий слой – кубики лука.
Третий слой – свежий огурец кубиком.
Четвертый слой – кубики яиц.
Пятый слой – мясо.
Покрываем салат майонезом и отправляем в холодильник на 1 час.
Перед подачей посыпаем салат тертым на мелкой терке сыром, украшаем веточками зелени.
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