Турецкие слоеные лепешки «Катмер». Рецепт без множества раскатываний и складываний

Слоеные лепешки можно сделать и без слоеного теста, купленного в магазине. Также нет необходимости долго стоять и раскатывать тесто, бесконечно его складывая.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 500 г;
- соль, 1 ч.л;
- яйцо, 1 шт;
- вода кипяток, 300 мл;
- зелень, соль, перец;
- масло растительное, 100 мл;
- масло сливочное. 150 г.
Процесс приготовления
Муку просеиваем и смешиваем с солью, яйцом.
Вливаем горячую воду и перемешиваем. Когда масса станет теплой, вымешиваем тесто.
Накрываем тесто и оставляем на 20 минут.
Для начинки измельчаем зелень и смешиваем с солью и перцем, ароматными травами.
Тесто делим на 4 части.
Стол присыпаем мукой и раскатываем тонкие лепешки.
Смешиваем размягченное сливочное масло и растительное.
Смазываем маслами лепешку и накрываем второй, посыпаем измельченной зеленью, опять смазываем и кладем третью, зелень, смазываем и кладем последнюю.
Совет: можно сделать по 2 лепешки, одну с зеленью, вторую с сахаром.
Раскатываем и режем на полоски, каждую сворачиваем в рулет.
Теперь раскатываем в тонкую лепешку каждый рулет.
Обжариваем лепешки в сковороде на смеси масел с двух сторон до румяности.
Лепешки получаются мягкими и нежными, слоеными, сладкие можно еще поливать медом или подавать со сметаной.
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