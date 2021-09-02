Турецкие слоеные лепешки «Катмер». Рецепт без множества раскатываний и складываний

Слоеные лепешки можно сделать и без слоеного теста, купленного в магазине. Также нет необходимости долго стоять и раскатывать тесто, бесконечно его складывая.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 500 г;

соль, 1 ч.л;

яйцо, 1 шт;

вода кипяток, 300 мл;

зелень, соль, перец;

масло растительное, 100 мл;

масло сливочное. 150 г.

Процесс приготовления

Муку просеиваем и смешиваем с солью, яйцом.

Вливаем горячую воду и перемешиваем. Когда масса станет теплой, вымешиваем тесто.

Накрываем тесто и оставляем на 20 минут.

Для начинки измельчаем зелень и смешиваем с солью и перцем, ароматными травами.

Тесто делим на 4 части.

Стол присыпаем мукой и раскатываем тонкие лепешки.

Смешиваем размягченное сливочное масло и растительное.

Смазываем маслами лепешку и накрываем второй, посыпаем измельченной зеленью, опять смазываем и кладем третью, зелень, смазываем и кладем последнюю.

Совет: можно сделать по 2 лепешки, одну с зеленью, вторую с сахаром.

Раскатываем и режем на полоски, каждую сворачиваем в рулет.

Теперь раскатываем в тонкую лепешку каждый рулет.

Обжариваем лепешки в сковороде на смеси масел с двух сторон до румяности.

Лепешки получаются мягкими и нежными, слоеными, сладкие можно еще поливать медом или подавать со сметаной.