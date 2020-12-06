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Запеченный лук: вкусное, красивое и полезное блюдо

Запеченный лук – оригинальный вариант приготовления этого прекрасного овоща! Можно украсить праздничный стол! Все будут в восторге!

Запеченный лук: ингредиенты

Запеченный лук

  1. 2 (два) зубчика – чеснока
  2. 4 (четыре) шт – лука
  3. 5 (пять) гр – пармезана
  4. 6 (шесть) ст. ложек – сливок
  5. 1 (одна) ст. ложка – оливкового масла
  6. 1 (одна) ч. ложка – сухого розмарина
  7. Соль и черный молотый перец по вкусу
  8. 4 (четыре) гр – свежего розмарина

Запеченный лук: рецепт

Запеченный лук

  • Лук очистите и положите в кипящую воду на 10 минут
  • Потом переложите и остудите
  • Срежьте острым ножом верхушки лука и выньте сердцевину. Только очень аккуратно. У нас получатся чашечки из двух или трех слоев лука
  • Верхушки и сердцевины мелко нарежьте. Чеснок измельчите и обжарьте на оливковом масле пару минут
  • Потом добавьте сливки и перемешайте. Уберите сковороду с огня
  • Добавьте туда же тертый сыр. Посолите и поперчите
  • Перемешайте
  • Посуду для запекания смажьте оливковым маслом и положите на нее наши чаши луковые. Наполните их нашей начинкой и сверху посыпьте тертым сыром. Украсьте розмарином
  • Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 25 минут
  • Готовый лук разложите по посудам. Украсьте рядом помидорами черри или дольками обычных.
    Зеленью. Блюдо подавать горячим!

Запеченный лук готов!

Запеченный лук

Согласитесь, что очень оригинально? Получается вкусно и красиво. И конечно же полезно! Обязательно попробуйте приготовить такой лук. На здоровье.

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