Запеченный лук: вкусное, красивое и полезное блюдо

Запеченный лук – оригинальный вариант приготовления этого прекрасного овоща! Можно украсить праздничный стол! Все будут в восторге!
Запеченный лук: ингредиенты
- 2 (два) зубчика – чеснока
- 4 (четыре) шт – лука
- 5 (пять) гр – пармезана
- 6 (шесть) ст. ложек – сливок
- 1 (одна) ст. ложка – оливкового масла
- 1 (одна) ч. ложка – сухого розмарина
- Соль и черный молотый перец по вкусу
- 4 (четыре) гр – свежего розмарина
Запеченный лук: рецепт
- Лук очистите и положите в кипящую воду на 10 минут
- Потом переложите и остудите
- Срежьте острым ножом верхушки лука и выньте сердцевину. Только очень аккуратно. У нас получатся чашечки из двух или трех слоев лука
- Верхушки и сердцевины мелко нарежьте. Чеснок измельчите и обжарьте на оливковом масле пару минут
- Потом добавьте сливки и перемешайте. Уберите сковороду с огня
- Добавьте туда же тертый сыр. Посолите и поперчите
- Перемешайте
- Посуду для запекания смажьте оливковым маслом и положите на нее наши чаши луковые. Наполните их нашей начинкой и сверху посыпьте тертым сыром. Украсьте розмарином
- Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 25 минут
- Готовый лук разложите по посудам. Украсьте рядом помидорами черри или дольками обычных. Зеленью. Блюдо подавать горячим!
Запеченный лук готов!
Согласитесь, что очень оригинально? Получается вкусно и красиво. И конечно же полезно! Обязательно попробуйте приготовить такой лук. На здоровье.
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