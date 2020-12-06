Запеченный лук: вкусное, красивое и полезное блюдо

Запеченный лук – оригинальный вариант приготовления этого прекрасного овоща! Можно украсить праздничный стол! Все будут в восторге!

Запеченный лук: ингредиенты

2 (два) зубчика – чеснока 4 (четыре) шт – лука 5 (пять) гр – пармезана 6 (шесть) ст. ложек – сливок 1 (одна) ст. ложка – оливкового масла 1 (одна) ч. ложка – сухого розмарина Соль и черный молотый перец по вкусу 4 (четыре) гр – свежего розмарина

Запеченный лук: рецепт

Лук очистите и положите в кипящую воду на 10 минут

Потом переложите и остудите

Срежьте острым ножом верхушки лука и выньте сердцевину. Только очень аккуратно. У нас получатся чашечки из двух или трех слоев лука

Верхушки и сердцевины мелко нарежьте. Чеснок измельчите и обжарьте на оливковом масле пару минут

Потом добавьте сливки и перемешайте. Уберите сковороду с огня

Добавьте туда же тертый сыр. Посолите и поперчите

Перемешайте

Посуду для запекания смажьте оливковым маслом и положите на нее наши чаши луковые. Наполните их нашей начинкой и сверху посыпьте тертым сыром. Украсьте розмарином

Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 25 минут

Готовый лук разложите по посудам. Украсьте рядом помидорами черри или дольками обычных. Зеленью. Блюдо подавать горячим!

Запеченный лук готов!

Согласитесь, что очень оригинально? Получается вкусно и красиво. И конечно же полезно! Обязательно попробуйте приготовить такой лук. На здоровье.