Вечная закваска для бездрожжевого теста. Плюс рецепт вкусного хлеба

Вечная закваска для бездрожжевого теста — не рецепт, а находка! В домашних условиях, можно испечь невероятно вкусный хлеб! В нем не будет разрыхлителя, дрожжей и различных добавок!

Вечная закваска для бездрожжевого теста: ингредиенты

300 (триста) мл — воды 300 (триста) гр — муки полтора литровая банка

Рецепт приготовления:

В первый день возьмите по 100 г муки и воды, перемешайте в банке, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте. За день необходимо перемешать 2 раза. Масса в банке должна быть густой. Во второй день досыпьте еще по 100 г муки и воды, вымесите и получите массу, с густотой, как сметана. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место. За день несколько раз перемешивайте. На этом этапе должны появиться пузырьки. В третий день ваша закваска уже должна увеличиться и стать пенной. Долейте 100 г воды и 100 г муки, перемешайте и опять в теплое место, накройте

Важно: когда масса станет сильно пенной, увеличит объем в 2 раза и будет пахнуть как квас – разделите на 2 части и из одной выпекайте хлеб. Процесс сквашивания может занимать от 1 до 6 дней, поэтому следите за закваской.

Вторую часть закваски переложите в пластиковую посуду с крышкой, в которой нужно сделать дырочки, чтобы масса дышала и отправьте ее в холодильник.

Ее можно хранить долго, только нужно подкармливать 1 раз в неделю, добавлять по 4 ст. л муки и воды. Как захотите хлеб испечь, выньте, покормите мукой и водой, поделите на 2 части и одну в холодильник, вторую оставьте в тепле на 6 часов и пеките с ней хлеб. Вечная закваска для бездрожжевого теста готова!