Улетная закуска за копейки. Готовьте сразу две порции: так сало вы точно не готовили

Закуска получается очень вкусной, ароматной, оригинальной на вид. Для любителей острого, можно добавлять много чеснока, смесь разных перцев.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сало соленое, 1 кг;

паприка копченая, 1 ст.л;

чеснок, 1 головка;

укроп и петрушка много;

перец.

Процесс приготовления

Сало измельчаем при помощи мясорубки.

Чеснок пропускаем через пресс.

Смешиваем руками чеснок и сало.

Делим массу на 3 части.

Одну смешиваем с мелко рубленой зеленью, вторую с паприкой, а третью просто оставляем.

Каждую часть смешиваем с чесноком.

Раскладываем на столе несколько слоем пищевой пленки.

Выкладываем сало с паприкой и выравниваем в прямоугольник.

На него выкладываем сало с зеленью и разравниваем.

Совет: быстро разравнять слои можно при помощи скалки.

Последним выкладываем просто сало.

Сворачиваем плотный рулет, помогая себе пленкой.

Оборачиваем рулет пленкой, фиксируем края и отправляем его в морозильную камеру на 1 час.

Теперь можно нарезать порционными кусочками, выкладываем на блюдо и подаем на праздничный стол.