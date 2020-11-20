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Улетная закуска за копейки. Готовьте сразу две порции: так сало вы точно не готовили

Закуска получается очень вкусной, ароматной, оригинальной на вид. Для любителей острого, можно добавлять много чеснока, смесь разных перцев.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сало соленое, 1 кг;
  • паприка копченая, 1 ст.л;
  • чеснок, 1 головка;
  • укроп и петрушка много;
  • перец.

Процесс приготовления

Сало измельчаем при помощи мясорубки.

Улетная закуска за копейки. Готовьте сразу две порции: так сало вы точно не готовили

Чеснок пропускаем через пресс.

Смешиваем руками чеснок и сало.

Делим массу на 3 части.

Одну смешиваем с мелко рубленой зеленью, вторую с паприкой, а третью просто оставляем.

Каждую часть смешиваем с чесноком.

Раскладываем на столе несколько слоем пищевой пленки.

Выкладываем сало с паприкой и выравниваем в прямоугольник.

На него выкладываем сало с зеленью и разравниваем.

Улетная закуска за копейки. Готовьте сразу две порции: так сало вы точно не готовили

Совет: быстро разравнять слои можно при помощи скалки.

Последним выкладываем просто сало.

Улетная закуска за копейки. Готовьте сразу две порции: так сало вы точно не готовили

Сворачиваем плотный рулет, помогая себе пленкой.

Улетная закуска за копейки. Готовьте сразу две порции: так сало вы точно не готовили

Оборачиваем рулет пленкой, фиксируем края и отправляем его в морозильную камеру на 1 час.

Теперь можно нарезать порционными кусочками, выкладываем на блюдо и подаем на праздничный стол.

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