Улетная закуска за копейки. Готовьте сразу две порции: так сало вы точно не готовили

Закуска получается очень вкусной, ароматной, оригинальной на вид. Для любителей острого, можно добавлять много чеснока, смесь разных перцев.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сало соленое, 1 кг;
- паприка копченая, 1 ст.л;
- чеснок, 1 головка;
- укроп и петрушка много;
- перец.
Процесс приготовления
Сало измельчаем при помощи мясорубки.
Чеснок пропускаем через пресс.
Смешиваем руками чеснок и сало.
Делим массу на 3 части.
Одну смешиваем с мелко рубленой зеленью, вторую с паприкой, а третью просто оставляем.
Каждую часть смешиваем с чесноком.
Раскладываем на столе несколько слоем пищевой пленки.
Выкладываем сало с паприкой и выравниваем в прямоугольник.
На него выкладываем сало с зеленью и разравниваем.
Совет: быстро разравнять слои можно при помощи скалки.
Последним выкладываем просто сало.
Сворачиваем плотный рулет, помогая себе пленкой.
Оборачиваем рулет пленкой, фиксируем края и отправляем его в морозильную камеру на 1 час.
Теперь можно нарезать порционными кусочками, выкладываем на блюдо и подаем на праздничный стол.
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