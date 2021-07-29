Вкусная закуска из кабачков. Простой рецепт, как приготовить торт из кабачков

Ароматный и сытный, очень вкусным и красивый закусочный торт из кабачков с чесночной прослойкой. Готовится все просто и быстро, украшаем томатами черри или по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-кабачки, 600 г;
-яйца, 2 шт;
-лук, 200 г;
-томаты, 3 шт;
-мука, 40 г;
-соль;
-сметана и майонез по 60 г;
-чеснок, 3 зубчика;
-укроп.
Процесс приготовления
На крупной терке трем кабачков, солим и оставляем. Потом массу хорошо отжимаем.
Лук режем мелким кубиком.
Томаты режем тонкими ломтиками.
Для соуса смешиваем майонез со сметаной и тертым чесноком, укропом.
Обжариваем лук до золотистого цвета и немного солим. Остужаем.
Кабачковую массу смешиваем с яйцами и мукой, вымешиваем до однородности.
Из кабачкового теста выпекаем 5 блинов.
Остужаем блины.
Каждый блин смазываем чесночным соусом и сверху выкладываем ломтики томатов.
Формируем торт и сверху также смазываем соусом и украшаем по своему вкусу разными овощами и зеленью.
Я ставлю закусочный тортик в холодильник чтобы он остыл и немного настоялся.
В закуску можно еще добавить обжаренных грибов и прочие продукты по вашему вкусу.
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