Вкусная закуска из кабачков. Простой рецепт, как приготовить торт из кабачков

Ароматный и сытный, очень вкусным и красивый закусочный торт из кабачков с чесночной прослойкой. Готовится все просто и быстро, украшаем томатами черри или по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-кабачки, 600 г;

-яйца, 2 шт;

-лук, 200 г;

-томаты, 3 шт;

-мука, 40 г;

-соль;

-сметана и майонез по 60 г;

-чеснок, 3 зубчика;

-укроп.

Процесс приготовления

На крупной терке трем кабачков, солим и оставляем. Потом массу хорошо отжимаем.

Лук режем мелким кубиком.

Томаты режем тонкими ломтиками.

Для соуса смешиваем майонез со сметаной и тертым чесноком, укропом.

Обжариваем лук до золотистого цвета и немного солим. Остужаем.

Кабачковую массу смешиваем с яйцами и мукой, вымешиваем до однородности.

Из кабачкового теста выпекаем 5 блинов.

Остужаем блины.

Каждый блин смазываем чесночным соусом и сверху выкладываем ломтики томатов.

Формируем торт и сверху также смазываем соусом и украшаем по своему вкусу разными овощами и зеленью.

Я ставлю закусочный тортик в холодильник чтобы он остыл и немного настоялся.

В закуску можно еще добавить обжаренных грибов и прочие продукты по вашему вкусу.