Минтай в горчично-сметанном соусе. Ароматная рыбка в духовом шкафу

Минтай в горчично-сметанном соусе получается нежнейшим и ароматным, просто пальчики оближешь.
Минтай в горчично-сметанном соусе: ингредиенты
- Рыба минтай – 800-900 г. (восемьсот-девяносто грамм)
- Вода – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Майонез – 40 мл. (сорок миллилитров)
- Сметана – 110 г. (сто десять грамм)
- Дижонская горчица – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Рыбные приправы – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Морковь – 1 шт. (одна штука)
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Порционными кусочками формируйте чистую очищенную рыбу без плавников и хвоста.
- Присалите, сдабривайте специями, вымешайте и четверть часа маринуйте.
- Кубиками формируйте лук, крупно трите морковь.
- На сковороде с маслом жарьте овощи 5-6 минут, не забывая вымешивать.
- Положите в смазанную маслом форму подготовленную рыбу, слой рыбы должен быть один.
- Обжаренные овощи одним слоем разложите поверх.
- Для соуса соедините горчицу, сметану, воду, майонез, соль. Тщательно всё вымешайте до однородности. Можете немного попер1ить чёрным перцем.
- К рыбе присыпьте соус, духовку разогрейте до 180 градусов.
- Готовьте рыбу около получаса.
- Подайте в горячем виде с гарниром или без.
Минтай в горчично-сметанном соусе — вкусное и полезное блюдо.
Приятного аппетита!
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