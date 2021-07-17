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Минтай в горчично-сметанном соусе. Ароматная рыбка в духовом шкафу

Минтай в горчично-сметанном соусе получается нежнейшим и ароматным, просто пальчики оближешь.

Минтай в горчично-сметанном соусе: ингредиенты

Минтай в горчично-сметанном соусе

  1. Рыба минтай – 800-900 г. (восемьсот-девяносто грамм)
  2. Вода – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  3. Майонез – 40 мл. (сорок миллилитров)
  4. Сметана – 110 г. (сто десять грамм)
  5. Дижонская горчица – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  6. Рыбные приправы – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  7. Лук – 1 шт. (одна штука)
  8. Морковь – 1 шт. (одна штука)
  9. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Порционными кусочками формируйте чистую очищенную рыбу без плавников и хвоста.
  • Присалите, сдабривайте специями, вымешайте и четверть часа маринуйте.
  • Кубиками формируйте лук, крупно трите морковь.
  • На сковороде с маслом жарьте овощи 5-6 минут, не забывая вымешивать.
  • Положите в смазанную маслом форму подготовленную рыбу, слой рыбы должен быть один.
  • Обжаренные овощи одним слоем разложите поверх.
  • Для соуса соедините горчицу, сметану, воду, майонез, соль. Тщательно всё вымешайте до однородности. Можете немного попер1ить чёрным перцем.
  • К рыбе присыпьте соус, духовку разогрейте до 180 градусов.
  • Готовьте рыбу около получаса.
  • Подайте в горячем виде с гарниром или без.

Минтай в горчично-сметанном соусе — вкусное и полезное блюдо.

Минтай в горчично-сметанном соусе. Ароматная рыбка в духовом шкафу 2

Приятного аппетита!

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