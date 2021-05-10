Котлеты по-французски! Блюдо на праздник, сочные котлеты в духовке

Мясо по-французски всем прекрасно известно, а вот этот рецепт, мало кому знаком. Котлеты получаются не только вкусными и сочными, но и красивыми, такое блюдо прекрасно смотрится на праздничном столе.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш свиной, 600 г;
- яйцо, 1 шт;
- лук, 2 шт;
- помидоры, 2 шт;
- сыр, 150 г;
- сливки или сметана, 150 – 200 мл;
- соль, перец и специи, чеснок, зелень.
Процесс приготовления
Фарш смешиваем с измельченным луком и яйцом, солью и всеми специями по вашему вкусу.
Совет: если фарш получается слишком густым, добавляем немного молока, сметаны или сливок.
Оставляем фарш на 20 минут.
Помидоры и одну луковицу режем кружочками.
Формируем котлеты, делая их плоскими.
Обжариваем котлеты до румяности с двух сторон и выкладываем их в форму для запекания.
Сверху кладем колечко лука, помидора и посыпаем тертым сыром.
Заливаем котлеты сметаной или сливками.
Запекаем блюдо при 180 градусах около 30 минут, до румяности.
При подаче можно посыпать свежей зеленью. Такие котлеты будут вкусными и разными домашними соусами.
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