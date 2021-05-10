Котлеты по-французски! Блюдо на праздник, сочные котлеты в духовке

Мясо по-французски всем прекрасно известно, а вот этот рецепт, мало кому знаком. Котлеты получаются не только вкусными и сочными, но и красивыми, такое блюдо прекрасно смотрится на праздничном столе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш свиной, 600 г;

яйцо, 1 шт;

лук, 2 шт;

помидоры, 2 шт;

сыр, 150 г;

сливки или сметана, 150 – 200 мл;

соль, перец и специи, чеснок, зелень.

Процесс приготовления

Фарш смешиваем с измельченным луком и яйцом, солью и всеми специями по вашему вкусу.

Совет: если фарш получается слишком густым, добавляем немного молока, сметаны или сливок.

Оставляем фарш на 20 минут.

Помидоры и одну луковицу режем кружочками.

Формируем котлеты, делая их плоскими.

Обжариваем котлеты до румяности с двух сторон и выкладываем их в форму для запекания.

Сверху кладем колечко лука, помидора и посыпаем тертым сыром.

Заливаем котлеты сметаной или сливками.

Запекаем блюдо при 180 градусах около 30 минут, до румяности.