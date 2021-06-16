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Шоколадный десерт Бедный студент. Всё взяли, смешали и в духовку

Шоколадный десерт Бедный студент — самый мягкий и влажный шоколадный десерт.

Шоколадный десерт Бедный студент: ингредиенты

Шоколадный десерт Бедный студент

  1. Мука – 240 г. (двести сорок грамм)
  2. Варенье – 100 г. (сто грамм)
  3. Сахар – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  4. Яйцо – 1 шт. (одна штука)
  5. Кефир – 200 мл. (двести миллилитров)
  6. Изюм (по вкусу) – 50 г. (пятьдесят грамм)
  7. Орехи (по вкусу) – 50 г. (пятьдесят грамм)
  8. Какао – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  9. Растительное масло – 50 г. (пятьдесят грамм)
  10. Сода – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  11. Щепотка соли

Способ приготовления:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
  • Муку соедините с какао, содой и солью, просейте.
  • Смешайте кефир с вареньем, растительным маслом, яйцом, сахаром и солью, перемешайте.
  • В жидкость всыпьте сухую смесь и хорошо вымешайте.
  • Запарьте изюм и потом отожмите, измельчите орехи, добавьте в тесто и перемешайте.
  • Пергаментом застелите форму и выложите тесто.
  • Выпекайте около 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Шоколадный десерт Бедный студент — самый нежный и вкусный.

Шоколадный десерт Бедный студент. Всё взяли, смешали и в духовку 2

Пеките на здоровье!

 

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