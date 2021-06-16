Шоколадный десерт Бедный студент. Всё взяли, смешали и в духовку

Шоколадный десерт Бедный студент — самый мягкий и влажный шоколадный десерт.
Шоколадный десерт Бедный студент: ингредиенты
- Мука – 240 г. (двести сорок грамм)
- Варенье – 100 г. (сто грамм)
- Сахар – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Кефир – 200 мл. (двести миллилитров)
- Изюм (по вкусу) – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Орехи (по вкусу) – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Какао – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Растительное масло – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Сода – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Муку соедините с какао, содой и солью, просейте.
- Смешайте кефир с вареньем, растительным маслом, яйцом, сахаром и солью, перемешайте.
- В жидкость всыпьте сухую смесь и хорошо вымешайте.
- Запарьте изюм и потом отожмите, измельчите орехи, добавьте в тесто и перемешайте.
- Пергаментом застелите форму и выложите тесто.
- Выпекайте около 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Шоколадный десерт Бедный студент — самый нежный и вкусный.
Пеките на здоровье!
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