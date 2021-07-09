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Чайный гриб в домашних условиях: наполнит энергией, поддержит тонус организма

Чайный гриб в домашних условиях. Такой чай наполняет энергией, поддерживает тонус организма. Трудностей никаких нет в его приобретении.

Чайный гриб в домашних условиях: ингредиенты

Чайный гриб в домашних условиях

  1. 5 (пять) ст. ложек – сахара
  2. 3 (три) ст. ложки – чая
  3. 2 (два) л – воды

Чайный гриб в домашних условиях: рецепт

Чайный гриб в домашних условиях

  • Заварить чай и добавить сахар. Перемешать
  • Когда чай остынет залить им наш гриб в трехлитровой банке желательно
  • Только наливайте через сито. Заварка не должна попасть
  • И накрываем банку, лучше марлей. Оставьте так на сутки или лучше на двое суток
  • От того, сколько гриб будет стоять зависит вкус. Если хотите помягче, то пусть меньше стоит. Если резкий вкус, то дайте ему дольше настояться. Раз в два дня гриб обязательно промывайте. Иначе он погибнет. И перекладывайте его в свежую заварку

Чайный гриб в домашних условиях готов!

Чайный гриб в домашних условиях

Чайный гриб содержит несколько видов микроорганизмов. Но основной и точный его состав назвать очень сложно. Напиток становится газированным и по вкусу похож на квас.

Он состоит из органических кислот, витаминов С, ферментов и витаминов группы В. Пейте в меру. Здоровья вам.

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