Чайный гриб в домашних условиях: наполнит энергией, поддержит тонус организма

Чайный гриб в домашних условиях. Такой чай наполняет энергией, поддерживает тонус организма. Трудностей никаких нет в его приобретении.
Чайный гриб в домашних условиях: ингредиенты
- 5 (пять) ст. ложек – сахара
- 3 (три) ст. ложки – чая
- 2 (два) л – воды
Чайный гриб в домашних условиях: рецепт
- Заварить чай и добавить сахар. Перемешать
- Когда чай остынет залить им наш гриб в трехлитровой банке желательно
- Только наливайте через сито. Заварка не должна попасть
- И накрываем банку, лучше марлей. Оставьте так на сутки или лучше на двое суток
- От того, сколько гриб будет стоять зависит вкус. Если хотите помягче, то пусть меньше стоит. Если резкий вкус, то дайте ему дольше настояться. Раз в два дня гриб обязательно промывайте. Иначе он погибнет. И перекладывайте его в свежую заварку
Чайный гриб в домашних условиях готов!
Чайный гриб содержит несколько видов микроорганизмов. Но основной и точный его состав назвать очень сложно. Напиток становится газированным и по вкусу похож на квас.
Он состоит из органических кислот, витаминов С, ферментов и витаминов группы В. Пейте в меру. Здоровья вам.
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