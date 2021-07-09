Чайный гриб в домашних условиях: наполнит энергией, поддержит тонус организма

Чайный гриб в домашних условиях. Такой чай наполняет энергией, поддерживает тонус организма. Трудностей никаких нет в его приобретении.

Чайный гриб в домашних условиях: ингредиенты

5 (пять) ст. ложек – сахара 3 (три) ст. ложки – чая 2 (два) л – воды

Чайный гриб в домашних условиях: рецепт

Заварить чай и добавить сахар. Перемешать

Когда чай остынет залить им наш гриб в трехлитровой банке желательно

Только наливайте через сито. Заварка не должна попасть

И накрываем банку, лучше марлей. Оставьте так на сутки или лучше на двое суток

От того, сколько гриб будет стоять зависит вкус. Если хотите помягче, то пусть меньше стоит. Если резкий вкус, то дайте ему дольше настояться. Раз в два дня гриб обязательно промывайте. Иначе он погибнет. И перекладывайте его в свежую заварку

Чайный гриб в домашних условиях готов!

Чайный гриб содержит несколько видов микроорганизмов. Но основной и точный его состав назвать очень сложно. Напиток становится газированным и по вкусу похож на квас.

Он состоит из органических кислот, витаминов С, ферментов и витаминов группы В. Пейте в меру. Здоровья вам.