Не кабачки, а золото. Завтра буду готовить 6 раз

Пикантные кабачки с грецкими орехами, кунжутом и зеленью, томатами. Получается просто роскошная закуска з свежих овощей.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки и помидоры по 2 шт;
- чеснок, 2 зубчика;
- орехи грецкие, 50 г;
- кунжут, 1 ст.л;
- укроп, петрушка;
- лимонный сок, 1.5 ст.л;
- орегано, 1 ч.л;
- соевый соус, 50 мл.
Процесс приготовления
Кабачки и томаты режем кусочками.
Разогреваем растительное масло, обжариваем кабачки до золотистого цвета.
Совет: сначала кабачки не солим.
Орехи рубим ножом на кусочки.
Зелень мелко режем, чеснок измельчаем.
Орехи смешиваем с зеленью, орегано, чесноком и лимонным соком, соевым соусом. Перемешиваем заправку.
В салатнике смешиваем остывшие кабачки, помидоры и заправку.
Солим и перчим, посыпаем кунжутом и подаем к столу.
Закуска получается просто изумительной, пикантной и ароматной, сочетается с разными блюдами.
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