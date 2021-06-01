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Не кабачки, а золото. Завтра буду готовить 6 раз

Пикантные кабачки с грецкими орехами, кунжутом и зеленью, томатами. Получается просто роскошная закуска з свежих овощей.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки и помидоры по 2 шт;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • орехи грецкие, 50 г;
  • кунжут, 1 ст.л;
  • укроп, петрушка;
  • лимонный сок, 1.5 ст.л;
  • орегано, 1 ч.л;
  • соевый соус, 50 мл.

Процесс приготовления

Кабачки и томаты режем кусочками.

Разогреваем растительное масло, обжариваем кабачки до золотистого цвета.

Совет: сначала кабачки не солим.

Орехи рубим ножом на кусочки.

Зелень мелко режем, чеснок измельчаем.

Орехи смешиваем с зеленью, орегано, чесноком и лимонным соком, соевым соусом. Перемешиваем заправку.

В салатнике смешиваем остывшие кабачки, помидоры и заправку.

Солим и перчим, посыпаем кунжутом и подаем к столу.

Закуска получается просто изумительной, пикантной и ароматной, сочетается с разными блюдами.

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