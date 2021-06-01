Не кабачки, а золото. Завтра буду готовить 6 раз

Пикантные кабачки с грецкими орехами, кунжутом и зеленью, томатами. Получается просто роскошная закуска з свежих овощей.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки и помидоры по 2 шт;

чеснок, 2 зубчика;

орехи грецкие, 50 г;

кунжут, 1 ст.л;

укроп, петрушка;

лимонный сок, 1.5 ст.л;

орегано, 1 ч.л;

соевый соус, 50 мл.

Процесс приготовления

Кабачки и томаты режем кусочками.

Разогреваем растительное масло, обжариваем кабачки до золотистого цвета.

Совет: сначала кабачки не солим.

Орехи рубим ножом на кусочки.

Зелень мелко режем, чеснок измельчаем.

Орехи смешиваем с зеленью, орегано, чесноком и лимонным соком, соевым соусом. Перемешиваем заправку.

В салатнике смешиваем остывшие кабачки, помидоры и заправку.

Солим и перчим, посыпаем кунжутом и подаем к столу.

Закуска получается просто изумительной, пикантной и ароматной, сочетается с разными блюдами.