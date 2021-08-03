Добавляю в котлеты новый ингредиент. Век живи, век учись: как приготовить котлеты с ресторанным вкусом

Даже куриные котлеты можно сделать сочными и нежными. Достаточно просто добавить один новый ингредиент и вы получаете просто роскошное, ресторанное блюдо.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
грудка куриная, 650 г;
лук, 1 шт;
чеснок, 4 зубчика;
батон 100 г;
сливки жирные, 4 ст.л;
масло сливочное, 80 г;
молоко;
сухари панировочные, 100 г;
соль, перец, специи, зелень;
яйцо, 1 шт.
Процесс приготовления
Мясо превращаем в фарш и также мелко измельчаем лук и чеснок, смешиваем с фаршем.
Сливочное масло берем замороженное.
Батон заливаем молоком и оставляем пока не размягчится, потом отжимаем и смешиваем мякоть с фаршем, вливаем сливки.
Добавляем в фарш батон, солим и перчим, всыпаем специи для куриного мяса.
Совет: хорошо отбивайте фарш, чтобы он стал полностью однородным и насыщенным.
Масло сливочное трем на крупной терке и смешиваем с фаршем. Именно оно и придаст котлетам сочности.
Формируем котлеты и обваливаем их в сухарях панировочных и обжариваем с двух сторон.
Котлетки получаются очень сочными и ароматными. Можно в фарш еще добавить зелень, особенно уместен будет укроп.
Тушить дополнительно котлеты не нужно, они и так получаются сочными и нежными.
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