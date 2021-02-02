Тетка из Украины научила сажать огурцы «елочкой». Занимают мало места, собирать – одно удовольствие

Огурцы я сажала по-разному – подвязывала и нет, в открытом грунте и теплице, даже в квартире на окне. Последнее вообще не рекомендую. Больше всего понравилось выращивать на улице и не просто так, а в виде елочки. Сейчас расскажу как.

Вот такие зеленцы собираю со своей «елочки» (фото автора)

Я живу в Саратовской области, где весна и лето достаточно теплые (хотя все зависит год от года). Выращивать огурцы в теплице, как я поняла, нет смысла. Они и в открытом грунте прекрасно растут, хотя на 1-2 недели позже плодоносят. Для меня это некритично.

Но и в открытом грунте я сажаю их по-особому. Про данный способ мне еще тетка рассказывала из Украины сто лет назад + я увидела все это вживую. Показалось, что очень удобный метод. Потом мои предположения полностью подтвердились.

Если сажать огурцы в грядки и не подвязывать, они сильно разрастаются. Собирать зеленцы, лазая по ним, неудобно – весь исцарапанный, руки чешутся. Если посадить в длинные грядки и подвязать, потребуется сконструировать шпалеру приличных размеров. А вот метод «елочки» предполагает всего одну опору.

Так выглядит моя огуречная «елочка» (фото автора)

Огурцы я сею в начале мая, когда на улице устаканится теплая погода.

Делаю круглую лунку диаметром не менее 1 м. Можно и 2 м, тогда «елочка» будет больше и пышнее. Хорошо рыхлю землю, добавляю компост (1 ведро) и золу (2 стакана), все перемешиваю.

В центр лунки вкапываю металлическую 3-метровую трубу диаметром 30 мм (после смены отопления остались). Важно, чтобы под землю ушел метр трубы, так конструкция будет прочнее.

В подготовленные лунки по краю раскладываю семена. На 1 такой круг уходит 9-10 штук. Расстояние между семенами выдерживаю примерно 30 см. Присыпаю их землей, хорошенько проливаю и жду всходов.

На вверху трубы у меня приварены крючки из металлической проволоки. Благо муж сварщик, все предусмотрел. К ним я потом привязываю веревки, которые идут до колышков в земле. На каждый росток свой колышек.

А это «елочки» моих родителей. Отец навтыкал пластиковые бутылки в землю, чтобы поливать через них огурцы (фото автора)

Главное – первое время подвязывать огуречные плети и направлять вверх, потом они сами будут это делать. В итоге получается зеленая «елочка» из огуречных плетей. Собирать урожай с нее — одно удовольствие.