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Кабачки с сыром. Хрустящая закуска для полезного и вкусного перекуса

Кабачки с сыром — необыкновенно вкусное блюдо для всей семьи.

Кабачки с сыром: ингредиенты

Кабачки с сыром

  1. Мука – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  2. Кабачки – ½ кг. (пол килограмма)
  3. Сыр – 50 г. (пятьдесят грамм)
  4. Сухой чеснок – по вкусу
  5. Растительное масло
  6. Паприка – по вкусу
  7. Чили – по вкусу
  8. Перец – по вкусу
  9. Зелень – по вкусу
  10. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • СФормируйте кружками вымытые просушенные овощи, ширина не более 5 мм.
  • Посолите, дайте четверть часа постоять, пока жидкость выходит. Слейте и снова просушите с помощью полотенец из бумаги.
  • Пергаментный лист положите на противень.
  • Соедините муку, перец, приправы, соль. Всыпьте в пакет, положите туда кабачки.
  • Перетряхните, разложите по противню.
  • Духовку разогрейте до 210 градусов.
  • Натёртым сыром посыпьте кабачки, отправьте на 20 минут в духовку.
  • Нарубите любую зелень, готовые кабачки присыпьте и подайте к столу.

Кабачки с сыром — вкусные и хрустящие.

Кабачки с сыром. Хрустящая закуска для полезного и вкусного перекуса 2

Приятного аппетита!

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