Кабачки с сыром. Хрустящая закуска для полезного и вкусного перекуса

Кабачки с сыром — необыкновенно вкусное блюдо для всей семьи.
Кабачки с сыром: ингредиенты
- Мука – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Кабачки – ½ кг. (пол килограмма)
- Сыр – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Сухой чеснок – по вкусу
- Растительное масло
- Паприка – по вкусу
- Чили – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Зелень – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- СФормируйте кружками вымытые просушенные овощи, ширина не более 5 мм.
- Посолите, дайте четверть часа постоять, пока жидкость выходит. Слейте и снова просушите с помощью полотенец из бумаги.
- Пергаментный лист положите на противень.
- Соедините муку, перец, приправы, соль. Всыпьте в пакет, положите туда кабачки.
- Перетряхните, разложите по противню.
- Духовку разогрейте до 210 градусов.
- Натёртым сыром посыпьте кабачки, отправьте на 20 минут в духовку.
- Нарубите любую зелень, готовые кабачки присыпьте и подайте к столу.
Кабачки с сыром — вкусные и хрустящие.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии